La campaña militar lanzada por Estados Unidos contra Irán ya comienza a mostrar el desgaste de una guerra de alta intensidad que ha durado varias semanas, por lo que la Operación Furia Épica del presidente estadounidense Donald Trump representa un enorme gasto para el Gobierno de EE. UU, que nunca estuvo de acuerdo con la decisión.

Esto se debe a que la campaña militar de los Estados Unidos, coordinada con Israel y dirigida contra objetivos iraníes, ha incluido múltiples combates aéreos, diversos ataques con misiles y operaciones navales en distintos puntos de Medio Oriente, de manera que, tras el alto al fuego de abril, la situación continúa siendo cambiante.

Frente a este escenario, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) advierte que los costos de la guerra en Medio Oriente podrían aumentar debido a la “continuidad de los combates, la clasificación de información y las dificultades para atribuir algunos incidentes” en Teherán.

Por lo tanto, aunque la sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos todavía no ha publicado un balance oficial completo de pérdidas, el CRS reconoció que el costo estimado de la Operación Furia Épica contra Irán ya supera lo estipulado por el magnate neoyorquino, quien no contempló los costos de reparación o sustitución de equipo.

El impacto de la Guerra

El informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) revela que al menos 42 aeronaves estadounidenses —tripuladas y no tripuladas— han resultado destruidas o dañadas desde el comienzo de la Operación Furia Épica en Medio Oriente, el pasado sábado 28 de febrero del 2026 en la ciudad de Teherán, Irán.

Adicionalmente, el CRS reconoció que el costo estimado de la Operación Furia Épica en Medio Oriente ya asciende a US$29 mil millones, debido a que las pérdidas incluyen 24 drones MQ-9 Reaper, siete aviones cisterna KC-135, un avión de combate E-3 AWACS y varios tipos de cazas, aeronaves militares diseñadas para la guerra aérea.

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Ante esta situación, el informe del CRS representa el primer documento gubernamental que cuantifica sistemáticamente esas pérdidas y, según la emisora alemana Deutsche Welle, surgió en medio de una creciente frustración en el Congreso por la evasiva del Departamento de Defensa a confirmar el alcance de los daños sufridos en combate.

“Se enumeraron las 42 aeronaves de ala fija o rotatoria, incluidas aeronaves no tripuladas y drones, reportadas como destruidas o dañadas durante la operación militar contra Irán, según informes de prensa y declaraciones del Departamento de Defensa y del Comando Central de los Estados Unidos”, agregó el CRS en su último reporte.

Aeronaves afectadas

De acuerdo con el informe del CRS, entre las aeronaves afectadas figura un caza furtivo F-35A dañado por fuego antiaéreo de Irán durante operaciones sobre territorio iraní. También se perdió un avión de ataque A-10 Thunderbolt, derribado tras recibir impactos enemigos durante una misión de apoyo, aunque el piloto fue recuperado con vida.

El informe del CRS también recoge pérdidas significativas en la flota de reabastecimiento aéreo, ya que dos aviones cisterna KC-135 Stratotanker se vieron implicados en un incidente sobre espacio aéreo y uno de ellos se estrelló en Irak, lo que causó la muerte de sus seis tripulantes, mientras que el segundo realizó un aterrizaje de emergencia.