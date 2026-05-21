De la mano de Hagen: Columbus Crew vuelve a las semifinales de la U.S. Open Cup tras 16 años

Durante la noche del miércoles 20 de mayo, el Columbus Crew del arquero guatemalteco Nicholas Hagen clasificó a las semifinales de la U.S. Open Cup por primera vez en 16 años, tras vencer 1-0 al conjunto del New York City FC en los cuartos de final, donde el estadounidense Max Arfsten se convirtió en el héroe al anotar el único gol.

El guardameta de la selección nacional fue titular y disputó todo el encuentro con el cuadro negro y oro ante el equipo de las palomas azules, de manera que, tras el despido del entrenador sueco Henrik Rydström el 18 de mayo, el Columbus Crew tuvo que modificar su estrategia con el director técnico interino francés Laurent Courtois.

Frente a este escenario, esta ha sido una de las semanas más agitadas del Columbus Crew en lo que va de temporada. Sin embargo, pese al cambio de entrenador, el nacido en Lyon, Francia, manejó bien el partido ante la escuadra neoyorquina y logró salir adelante con uno de los triunfos más importantes del equipo en lo que va del 2026.

Por lo tanto, tras el pase a semifinales del torneo copero, en el que participan todos los clubes afiliados, profesionales y amateur de los Estados Unidos, el Columbus Crew tendrá que enfrentar al Orlando City en la antesala de la final de la U.S. Open Cup, una competición que el cuadro de Ohio no gana desde la edición del 2002, hace 24 años.

Nuevo técnico y nueva oportunidad

El portero guatemalteco Nicholas Hagen ha sido el guardameta titular del Columbus Crew en lo que va de la U.S. Open Cup 2026, de manera que ha disputado tres encuentros en el torneo copero y ha mantenido su arco invicto en dos ocasiones, donde ha logrado destacar por su agilidad, reflejos rápidos y excelente posicionamiento.

No obstante, cuando el Columbus Crew tomó la decisión de despedir al entrenador sueco Henrik Rydström tras un inicio irregular que terminó por afectar el rendimiento del equipo, ya que el cuadro de Ohio se encuentra en el puesto 13 de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), el futuro del connacional también quedó en duda.

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El gerente general del Columbus Crew, el francés Issa Tall, señaló que, además del rendimiento en cancha, la decisión de despedir al técnico nórdico se vio influenciada por la forma de juego y la adaptación “cultural” al proyecto, por lo que la explicación fue más amplia que una simple suma de malos resultados en la liga de EE. UU. y Canadá.

Por ello, aun con el cambio en el banquillo, el club dejó claro que no planea una revolución inmediata en el plantel. En consecuencia, la fortaleza mental de Nicholas Hagen para liderar la defensa bajo presión volvió a ser recompensada por el entrenador francés Laurent Courtois, quien considera que el guatemalteco merece esta oportunidad.

Un reto enorme

Conforme a lo expuesto por Issa Tall, el Columbus Crew entiende que reemplazar a un estratega tan influyente no es un proceso rápido, especialmente cuando el contexto exige resultados y una transición inmediata en el estilo de juego. Debido a ello, el francés remarcó que Courtois y sus decisiones merecen el voto de confianza del club.

Ante esta situación, el arquero Nicholas Hagen deberá seguir aprovechando las oportunidades en el conjunto negro y oro, ya que, si mantiene la titularidad en la U.S. Open Cup, podría ayudar a su equipo a volver a una final de este torneo copero por primera vez desde el 2010, cuando el Columbus Crew perdió 2-1 ante el Seattle Sounders.