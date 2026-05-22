Sin Foden, Palmer, Maguire ni Trent: Inglaterra presenta su convocatoria para el Mundial 2026

Durante la mañana de este viernes 22 de mayo, el entrenador alemán Thomas Tuchel publicó la convocatoria de Inglaterra para la Copa Mundial del 2026, con la sorpresiva inclusión de varios futbolistas y la exclusión de otros considerados por muchos aficionados como pilares de las últimas finales europeas de la selección inglesa.

Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas Jordan Henderson e Ivan Toney sí fueron incluidos. Con ello, Thomas Tuchel tomó decisiones inesperadas en la convocatoria.

De acuerdo con el técnico teutón, las ausencias de Palmer y Foden, dos jugadores importantes en los últimos años, se deben al estado de forma de ambos y a que Inglaterra tiene una “sobrerreserva” en la mediapunta. Por esa razón tampoco entró en la lista Morgan Gibbs-White, pese a su excelente campaña con el Nottingham Forest.

Ante esta situación, la lista de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos el próximo miércoles 10 de junio para intentar conquistar la segunda Copa del Mundo en la historia de los Tres Leones ha generado controversia en las redes sociales, principalmente porque los aficionados consideran que Tuchel no tomó las decisiones correctas.

"No es necesario elegir a los más talentosos"

Al ser consultado sobre las múltiples bajas en la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026, el entrenador alemán Thomas Tuchel recalcó que los equipos son los que ganan estos campeonatos y que no era necesario elegir a los 26 jugadores más talentosos de Inglaterra, en referencia a Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

“Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir a los 26 futbolitas más talentosos”, agregó el teutón durante una rueda de prensa en Londres.

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Esto se debe a que en la defensa también ha habido sorpresas, ya que Harry Maguire, del Manchester United, no fue convocado pese a las ausencias de Ben White y Kyle Walker. Por esa razón, Tuchel optó por Reece James, Djed Spence y Tino Livramento, quien no ha tenido continuidad por una lesión que le ha molestado durante meses.

“Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Si todo el mundo es elegible, se da por hecho que tenemos que dejar en casa a algunos jugadores extraordinarios. Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones. Tenemos especialistas para todo tipo de situaciones”, explicó el exdirector técnico del Chelsea.

La lista de Inglaterra para el Mundial del 2026

Porteros:

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City)

Defensas:

Reece James (Chelsea)

Tino Livramento (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Ezri Konsa (Aston Villa)

John Stones (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Nico O'Reilly (Manchester City)

Dan Burn (Newcastle)

Djed Spence (Tottenham)

Centrocampistas:

Declan Rice (Arsenal)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Jordan Henderson (Brentford)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros: