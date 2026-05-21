En plena tensión con Cuba: EE. UU. despliega el portaaviones USS Nimitz en aguas del mar Caribe

Durante la tarde de este jueves 21 de mayo, el Comando Sur de los Estados Unidos, responsable de la seguridad en América Latina, anunció el despliegue del Grupo de Ataque del portaaviones USS Nimitz en el mar Caribe, en medio del endurecimiento de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba.

“¡Bienvenidos al mar Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!”, escribió en X el Comando Sur de los Estados Unidos, encargado de las operaciones en Latinoamérica, tras destacar la capacidad operativa y el papel estratégico de la Armada estadounidense en una región que teme un conflicto armado entre Cuba y EE. UU.

“El USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent T-AO 201 constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, con un alcance, letalidad y ventaja estratégica inigualables”, añadió el Comando Sur, luego de recordar que el portaaviones de propulsión nuclear y su grupo han operado en casi todo el mundo.

Por lo tanto, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de EE. UU. hacia Cuba, con cuyos representantes negocia el bloqueo petrolero, y con la acusación presentada contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

Trump niega que planee intimidar al Gobierno cubano

Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya enviado el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz al mar Caribe para intimidar al Gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con las autoridades de La Habana, en medio de la campaña de presión de Washington D. C. sobre la isla.

Frente a este escenario, el mandatario republicano fue consultado en el Despacho Oval de la Casa Blanca sobre si la llegada del grupo de ataque del USS Nimitz a aguas del Caribe, anunciada por el Ejército estadounidense, tenía la intención de intimidar al liderazgo cubano, por lo que el presidente Donald Trump respondió: “No, en absoluto”.

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“Cuba es un país fallido que no tiene electricidad, no tiene dinero y no tiene comida. Prometo que EE. UU. va a tenderles la mano. Vamos a ayudarlos. Quiero hacerlo por motivos humanitarios. Pero, además, contamos con la población cubanoestadounidense, gran parte de la cual reside en Florida y es un grupo de personas magnífico”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, el presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en busca de un cambio político y económico en la isla, por lo que el magnate neoyorquino insistió en que el exilio cubano quiere “regresar y ayudar a todo su país”.

EE. UU. y sus portaaviones

En diciembre del 2025, el Ejército de los Estados Unidos envió otro portaaviones, el USS Gerald Ford, al mar Caribe, donde acabó apoyando el operativo para capturar a inicios de enero al expresidente venezolano Nicolás Maduro antes de poner rumbo a Medio Oriente, donde participó en la operación contra la República Islámica de Irán.

Por su parte, en febrero del 2025, el portaaviones USS Nimitz apoyó durante más de cuatro meses la operación Martillo de Medianoche, mediante la cual Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones clave del programa nuclear iraní, aunque también participó en operativos contra posiciones del Estado Islámico en aguas somalíes.