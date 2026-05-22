¿Con boleto o acreditación FIFA? Los requisitos para obtener la visa mexicana previo al Mundial

Durante la tarde de este viernes 22 de mayo, la Embajada de México en Guatemala anunció que, en un esfuerzo por facilitar los trámites para los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial del 2026, impulsó un novedoso sistema para agilizar la obtención de visas mexicanas, el cual será personal y gratuito para los guatemaltecos.

Conforme a lo expuesto por la embajada mexicana en Guatemala, el proceso es únicamente para quienes lo requieran y cuenten con boleto de acceso a cualquiera de los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como para quienes tengan una acreditación oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Ante esta situación, los guatemaltecos que tengan un boleto oficial o una acreditación de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 pueden preparar todos sus documentos y llegar sin cita a la sección consular de la Embajada de México en Ciudad de Guatemala el próximo miércoles 27 de mayo, de 8.30 a 13 horas, para solicitar la visa mexicana.

Sin embargo, cabe mencionar que todos los solicitantes, aunque tengan un boleto oficial o una acreditación de la FIFA, deben cumplir con los requisitos para obtener la visa mexicana, por lo que este trámite se realiza exclusivamente en la Embajada de México en Ciudad de Guatemala o en sus consulados ubicados en Quetzaltenango y Petén.

Pasos para solicitar la visa mexicana

Obtener una visa mexicana en Guatemala puede parecer un proceso complejo al principio, especialmente si es la primera vez que se realiza este trámite. No obstante, es importante contar con la información adecuada y una guía clara para completar el procedimiento de forma eficiente, ordenada y sin contratiempos, a 20 días del Mundial.

Esto se debe a que la visa mexicana es un documento que permite a los guatemaltecos ingresar a México por motivos turísticos, de negocios, estudios o tránsito, por lo que este requisito responde a las políticas migratorias que buscan garantizar un control adecuado del ingreso de visitantes. Por ello, es necesario cumplir con todos los pasos.

Lea más sobre la alerta de estafa para la Copa del Mundo 2026: Así son los boletos fantasma que se venden en línea

Agendar una cita

Aunque la Embajada de México en Guatemala indicó que los guatemaltecos que tienen boleto para algún partido del Mundial o cuentan con una acreditación de la FIFA pueden llegar sin cita a la Sección Consular, se recomienda ingresar al Sistema de Citas por Internet MiConsulado para seleccionar la fecha y hora que más les convenga.

Reunir los documentos

Pasaporte vigente : Debe tener al menos seis meses de vigencia y presentar una fotocopia de los datos.

: Debe tener al menos de vigencia y presentar una de los datos. Fotografía reciente: Tamaño cédula, a color, con fondo blanco y sin lentes ni accesorios que cubran el rostro.

Tamaño cédula, a color, con fondo blanco y sin lentes ni accesorios que cubran el rostro. Solicitud de visa : Impresa, firmada y con la fotografía adherida.

: Impresa, firmada y con la fotografía adherida. Comprobante de solvencia económica: Estados de cuenta, carta laboral con salario o escrituras de propiedades.

A 20 días del Mundial

Para los ciudadanos guatemaltecos, la Visa de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, enfocada en turismo, tránsito o negocios por hasta 180 días, es completamente gratuita. A diferencia de la visa mexicana de trabajo, cuyo trámite suele rondar los US$36 (Q275), aunque el costo puede variar durante la temporada alta.

Frente a este escenario, a 20 días del Mundial, la Embajada de México en Guatemala recomienda los tacos al pastor de la capital mexicana, la torta ahogada de Guadalajara, Jalisco, y la carne asada de Monterrey, Nuevo León, ya que las tres ciudades ofrecen experiencias inolvidables, pero comparten una misma pasión por la Copa del Mundo.