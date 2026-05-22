Alerta de estafa para la Copa del Mundo 2026: Así son los boletos fantasma que se venden en línea

A 20 días del comienzo de la Copa Mundial del 2026, las autoridades de México advirtieron sobre el incremento de fraudes relacionados con la venta de boletos falsos, por lo que el secretario de Seguridad, Pablo Hernández González, informó que la Policía Cibernética detectó un aumento en los intentos de estafa a través de las redes sociales.

Conforme a lo expuesto por el funcionario de Guadalajara, la mitad de los reportes de fraude en línea identificados por las autoridades mexicanas se originan en Facebook, mientras que cerca del 20% proviene de páginas web fraudulentas y alrededor del 10% se realiza mediante Instagram o WhatsApp, incluso con códigos QR falsos.

“Con los ciberpatrullajes de la Policía Cibernética hemos detectado que, con el aumento de la oferta de productos relacionados con el Mundial, también se incrementaron los intentos de fraude por internet”, señaló Hernández, quien indicó que los principales engaños están ligados a la venta de boletos para los partidos en territorio mexicano.

Asimismo, según las autoridades de Monterrey, el modus operandi consiste en difundir anuncios pagados en las redes sociales donde se ofrecen los últimos accesos, promociones especiales o descuentos de casi el 50%. Posteriormente, los usuarios son contactados por estafadores que solicitan depósitos bancarios o datos personales.

¿Cómo identificar los portales falsos?

Frente a este escenario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Cibernética de la Ciudad de México, emitió una alerta sobre el aumento de sitios fraudulentos diseñados para estafar a aficionados que buscan adquirir boletos para la Copa Mundial del 2026, que se disputará en Norteamérica.

De acuerdo con la SSPC, las estafas se realizan mediante la clonación de la imagen institucional de los organizadores, utilizando logotipos, tipografías y colores oficiales para crear portales falsos que se promocionan a través de anuncios pagados en redes sociales (Facebook e Instagram), correos electrónicos masivos y mensajes de texto.

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Por lo tanto, la principal táctica de estas plataformas consiste en generar una falsa sensación de urgencia mediante contadores digitales y avisos de disponibilidad limitada, con el objetivo de presionar a los internautas para que ingresen información personal y bancaria sin verificar antes la autenticidad del sitio o su vínculo con la Copa Mundial.

Dadas las circunstancias, por el momento las autoridades han identificado cinco páginas que suplantan a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) con la excusa de ofrecer entradas y obtener información sensible de las víctimas, como datos bancarios o incluso dinero: fifa26.shop, 26-fifa.com, fifa.site, fifa.store y fifa.shop.

Canales de reporte y medidas preventivas