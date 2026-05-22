“El niño que soñó en grande”: Así fue la reacción del padre de Luis Díaz al ver la estampa de su hijo

A 20 días de que comience la Copa Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Colombia sigue a la expectativa de conocer la lista de 26 convocados para la cita mundialista, donde la Tricolor tendrá que enfrentar a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo en el Grupo K para intentar avanzar.

Sin embargo, mientras en posiciones como la defensa y la línea de volantes persisten algunas dudas del director técnico argentino Néstor Lorenzo, en el ataque parece haber mucha más claridad, en buena medida gracias al delantero Luis Díaz, la estrella colombiana de 29 años que actualmente milita en el Bayern Múnich de Alemania.

Lucho completó una temporada notable con el gigante de Baviera y seguramente disputará su primera Copa del Mundo con Colombia, luego de haber quedado fuera en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2022, donde los cafeteros se quedaron a un punto del repechaje y entraron en una etapa de transición que posteriormente dio frutos.

Frente a este escenario, el ambiente previo al Mundial viene marcado principalmente por una de las tradiciones más populares de Latinoamérica: completar el álbum con las estampas de los jugadores y las selecciones. Por lo tanto, la fuerza de esta tradición llega al punto de que muchos futbolistas sueñan con aparecer algún día en sus páginas.

Luis Díaz y su padre Mané

En algunos casos, el sueño de aparecer en el álbum se extiende a los familiares y eso fue justamente lo que ocurrió con el padre de Luis Díaz, Mané, quien luego de haber sido secuestrado en el 2023 protagonizó una emotiva reacción cuando tuvo en sus manos la estampa de su hijo, con el rostro, el nombre y los datos del colombiano.

Mediante un video difundido en redes sociales, Mané Díaz abrió algunos sobres de estampas y posteriormente mostró su emoción al encontrar la de su hijo, quien fue incluido en la nómina de la selección colombiana tras haber anotado 7 goles y repartido tres asistencias en los once partidos que disputó en las eliminatorias mundialistas.

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“No veo solo al jugador. Veo al niño que soñaba en grande. Al que nunca se rindió y que nos puso a soñar. ¿Cuántas alegrías le has regalado a Colombia? ¿Cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol? ¿Cuántas veces uniste a todo un país? Y yo aquí, sosteniéndote, intentando entender cómo ese niño hoy es orgullo nacional”, agregó.

“Hermano, qué orgullosos nos sentimos todos de ti. Recuerdo cuando jugábamos descalzos frente a la casa de mi abuela. ¿Recuerdas cuando mamá nos hacía correr de la cancha con la correa en la mano?”, añadió Roger, uno de los hermanos de Luis Díaz, quien compartió la emoción de su padre al verlo en el álbum de la Copa del Mundo.

Así llega Luis Díaz a su primer Mundial

El Guajiro disputará su primera Copa del Mundo a los 29 años y, hasta el momento, suma 72 partidos con la selección colombiana, en los que ha marcado 21 goles. Por lo tanto, en la actualidad es el cuarto máximo goleador histórico de la selección cafetera, por detrás de Falcao García, James Rodríguez y Arnoldo Iguarán, ídolos de la Tricolor.

Por ahora, sus máximos logros como cafetero se han reflejado en las Copas América, donde finalizó en el tercer lugar de la edición del 2021 y posteriormente alcanzó el subcampeonato en la del 2024, tras perder la final ante la selección de Argentina, comandada en ese momento por los campeones del mundo Lio Messi y Lautaro Martínez.