Huérfanos al amparo de sus abuelos: El impacto de las masacres en Honduras con casi 30 muertos

Durante la noche del pasado viernes 22 de mayo, el comisionado de la Policía Nacional Civil de Honduras, Jasser Ramos, informó que las víctimas de una matanza registrada el jueves 21 de mayo en una finca de palma africana situada en una región hondureña muy afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario se elevaron a 26.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, el cuerpo sin vida de la última persona fallecida fue hallado en la finca de palma africana, al igual que el resto de los cadáveres. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado heridos o sobrevivientes de este ataque, cuyas causas son investigadas mientras se busca a los responsables.

Esto se debe a que múltiples hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para poder trabajar en una plantación de palma africana en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, donde fueron asesinadas a sangre fría.

Ante esta situación, el presidente hondureño, Nasry Tito Asfura, dijo que “la matanza no quedará impune” y por esa razón su Gobierno desplegó un operativo de control e investigación en Colón, una zona conflictiva debido al narcotráfico y a una histórica disputa agraria que ha dejado más de 200 muertos en las últimas dos décadas.

Tragedia en Rigores

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el silencio que actualmente habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto, debido a que más de diez ataúdes han bajado a la tierra acompañados de los gritos desgarradores de madres, padres e hijos de esta comunidad.

Para muchos habitantes de Rigores, la realidad parece una pesadilla, dado que nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este territorio hondureño había sido escenario de una crueldad tan desmedida. Por lo tanto, todos sus residentes se alzan como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado a decenas de familias.

Lea más: ¿Cómo es el lagarto escorpión? La especie venenosa endémica del este seco de Guatemala

La aldea de Rigores se quiebra al presenciar el vacío y el luto imprevisto que dejaron los seres queridos cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan, ya que, aunque entre las víctimas había hombres de 44 años, también había jóvenes que representaban el futuro y la esperanza de sus hogares en el departamento de Colón.

No obstante, según Infobae, uno de los diarios digitales en español más leídos del mundo, la tragedia adquiere un matiz aún mucho más desgarrador al mirar hacia los rostros de los pequeños, puesto que la violencia criminal ha dejado una "estela de orfandad que asfixia el futuro" de la comunidad en el municipio hondureño de Trujillo.

Rastro de huérfanos

Tras la tragedia en Rigores, muchos niños se quedaron sin sus padres porque los hombres no volverán a cruzar la puerta de sus hogares después del trabajo. Por ello, los menores ahora han quedado al cuidado de sus abuelos, quienes ya no cuentan con la fuerza física para asumir la crianza de los huérfanos más pequeños de este municipio.

Frente a este escenario, las familias de Rigores se han declarado en el desamparo más absoluto, al punto que la urgencia ha dejado de ser legal para convertirse en profundamente humanitaria. Por eso, el llamado de los ancianos intentará sacudir la conciencia de las autoridades hondureñas dispuestas a ayudarlos en este momento.