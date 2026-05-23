A por su octavo título de Liga Mayor: ¿Cuál es el vínculo de Xelajú MC con las lunas de su escudo?

A las 20.00 horas de este sábado 23 de mayo, Xelajú MC intentará conseguir una de las mayores hazañas de toda su historia, debido a que, tras perder 4-1 la final de ida ante el CSD Municipal en la ciudad capital, los superchivos deberán remontar el marcador en el estadio Mario Camposeco para alcanzar el título del Torneo Clausura 2026.

Si la escuadra de Quetzaltenango consigue darle vuelta al resultado con el que salió del estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, los dirigidos por el entrenador mexicano Roberto Hernández levantarán el octavo título de Liga en la historia de Xela, cuyos aficionados tradicionalmente conocen esas conquistas como lunas.

En Guatemala, los dos clubes con más títulos de Liga, Municipal y Comunicaciones, que tienen 32 campeonatos en sus vitrinas, no hacen referencia a su palmarés en sus escudos, a diferencia de Aurora, ubicado en el tercer puesto histórico, que decidió colocar una estrella por cada uno de sus ocho trofeos sobre el escudo del club aurinegro.

A nivel internacional, cuando un equipo consigue un título de Liga, coloca una estrella sobre su escudo, por lo que Aurora (8) y Antigua GFC (6) adoptaron esa tradición y colocaron sus respectivas estrellas. Sin embargo, en Guatemala, Xelajú MC y Guastatoya decidieron ser más originales al colocar lunas y soles sobre sus respectivos escudos.

Xelajú MC y sus lunas

Tras convertirse en el primer campeón departamental de la Liga Nacional de Guatemala, en 1962, Xelajú MC, representante de Quetzaltenango, decidió crear una tradición original y añadió una media luna a su escudo por cada título de Liga ganado, por lo que los aficionados superchivos tradicionalmente conocen esas conquistas como lunas.

En diciembre del 2024, Xelajú MC conquistó su séptimo título de Liga Nacional en Guatemala y sumó una séptima luna a su escudo, en referencia a los campeonatos conseguidos durante los torneos largos de 1961-62, 1980 y 1995-96, así como en los torneos cortos del Clausura 2007, Clausura 2012, Clausura 2023 y Apertura 2024.

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Las lunas se han convertido en uno de los elementos clave de la identidad de Xelajú MC, ya que están integradas en el escudo del club y simbolizan los campeonatos que consolidan a los superchivos como uno de los clubes históricos más laureados del fútbol guatemalteco, solo por detrás de Municipal (32), Comunicaciones (32) y Aurora (8).

No obstante, el origen de esta relación entre el club altense y las lunas es “Luna de Xelajú”, el vals más famoso de Guatemala, compuesto en 1944 por Paco Pérez y considerado por muchos habitantes de Quetzaltenango como un segundo himno nacional, por lo que esta pieza se ha adueñado del corazón de los aficionados chivos.

Luna de Xelajú

Conforme a lo expuesto por Xelajú MC en sus redes sociales, la afición del equipo chivo es considerada una de las más apasionadas de Guatemala y, para muchos, la mejor, por lo que su conexión con las lunas de su escudo “no tiene explicación”, debido a que “solo se siente” al escuchar la serenata nostálgica y romántica de “Luna de Xelajú”.

Esto se debe a que el vals relata el desamor por una “morena” y su letra rinde homenaje a los paisajes nocturnos de Quetzaltenango al narrar la tristeza por un amor perdido. Por ello, el club altense y su afición superchiva decidieron adoptar las referencias creadas por el huehueteco Paco Pérez hace 82 años en su indumentaria y escudo.