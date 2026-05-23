Mundial 2026: Lo que se sabe del despliegue de agentes del ICE en los estadios de Estados Unidos

Durante la mañana de este sábado 23 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán presencia diaria en los principales estadios de EE. UU. durante la Copa del Mundo 2026, del 11 de junio al 19 de julio.

"El ICE trabajará con socios locales y federales para garantizar la seguridad de la Copa del Mundo. Los agentes desempeñarán un papel fundamental en la lucha contra la trata de personas, así como en el combate de la venta de mercancía falsificada y boletos falsos", agregó el Departamento de Seguridad Nacional en una publicación de X.

Ante esta situación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que los agentes federales del ICE estarán enfocados en combatir actividades delictivas como la venta de boletos falsos, drogas y artículos falsificados, por lo que el anuncio generó preocupación entre integrantes de la comunidad latina.

Esto se debe a que, aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes del ICE deben estar presentes en todos los estadios para garantizar la seguridad de los aficionados, la comunidad migrante teme que las sedes mundialistas se conviertan en escenarios de redadas y deportaciones de personas indocumentadas.

ICE en la Copa del Mundo

“El ICE estará presente todos los días. Los agentes federales combatirán la falsificación de entradas, la trata de personas, el contrabando de drogas y los productos falsificados. Trabajarán mano a mano con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante todo el proceso”, afirmó Markwayne Mullin.

Por lo tanto, aunque el secretario del Departamento de Seguridad Nacional explicó que agentes del ICE buscarán combatir actividades delictivas, la medida ha generado preocupación entre sectores políticos y civiles, especialmente por la presencia de la agencia que controla el flujo migratorio y supervisa la entrada y salida de personas.

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Tanto el ICE como la CBP operan en las fronteras y puertos de entrada de Estados Unidos y aplican leyes migratorias dentro del país norteamericano, incluidas investigaciones y deportaciones, por lo que personas indocumentadas temen que los estadios del Mundial se conviertan en centros de operaciones de detención migratoria.

"Posiblemente, el mensaje menos acogedor de un país anfitrión jamás", escribió uno de los internautas en la publicación del secretario Markwayne Mullin, quien es consciente de que ambas agencias trabajan frecuentemente de manera coordinada en la aplicación de leyes migratorias, operativos masivos y redadas en lugares de trabajo.

@ICEgov & ICE @HSI_HQ will be working with local and federal partners to secure the @FIFAWorldCup.



They will play a pivotal role in combatting human trafficking as well as stopping counterfeit merchandise and counterfeit ticket sales. pic.twitter.com/KNcxnZdaSx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 19, 2026

Reacción en redes sociales

“Este hombre (Markwayne Mullin) es lo peor que Estados Unidos tiene para ofrecer y está en una posición de mucho poder. ¿El gobierno está aquí para ayudar?”, agregó otro de los usuarios que criticó al secretario de Seguridad Nacional, conocido por realizar operativos en Estados Unidos para apresar y deportar a personas sin estatus legal.

“Es increíble. La brigada racista preparándose para la próxima Copa del Mundo”, añadió otro internauta, consciente de que las redadas del ICE han generado gran temor en las comunidades inmigrantes y provocado que muchas familias se escondan para evitar detenciones, separaciones familiares o deportaciones a sus naciones de origen.