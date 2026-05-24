Reyes de Centroamérica: Los clubes con más títulos de liga en sus respectivos campeonatos

Durante la noche del sábado 23 de mayo, el CSD Municipal, de Guatemala, y el Deportivo FAS, de El Salvador, se convirtieron en los ganadores del Torneo Clausura 2026 en sus respectivos campeonatos nacionales y, al mismo tiempo, rompieron el empate histórico de títulos que mantenían con sus acérrimos rivales en las ligas de sus países.

Frente a este escenario, ya no existe ningún empate de títulos de liga en Centroamérica, por lo que cada país tiene a su respectivo rey de copas. Además, esos equipos han quedado consolidados como los clubes más laureados de sus territorios, por encima de sus principales rivales, que por ahora los verán sentados en los tronos nacionales.

Dadas las circunstancias, la corona regional quedará definida en la próxima Copa Centroamericana de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), que se disputará del 29 de julio al 3 de diciembre del 2026. En el torneo, los seis campeones de sus respectivos países competirán por el reinado total.

Sin embargo, por el momento, y pese a no poseer la corona de Costa Rica, el Alajuelense es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Por ello, los campeones centroamericanos intentarán destronar al conjunto, considerado por muchos como el usurpador de Centroamérica, que ha destacado más a nivel internacional que local.

Los reyes de Centroamérica

Deportivo Saprissa - 40 títulos en Costa Rica

En Costa Rica, el rey indiscutido es el Deportivo Saprissa, con 40 títulos de liga. El Monstruo Morado supera por ocho campeonatos al segundo lugar y actual campeón costarricense, el Herediano, por lo que el famoso Rey de Copas permanece tranquilo en el trono de su país, aunque acumula cuatro torneos sin levantar el trofeo nacional.

Para todos Los Saprissa 🧬 pic.twitter.com/ujbjBmJC04 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 18, 2026

Deportivo Olimpia - 40 títulos en Honduras

Al igual que el Saprissa en Costa Rica, el reinado del Deportivo Olimpia en Honduras se debe a sus 40 títulos de liga. Sin embargo, a diferencia de los costarricenses, los merengues superan al segundo lugar, el FC Motagua, por 21 campeonatos. No obstante, la brecha podría acortarse este 24 de mayo si el Ciclón levanta su vigésimo título.

Fin del juego en San Pedro Sula: Caemos 0-1 ante Marathón.



Finaliza la participación melenuda en el Torneo Clausura 2026. pic.twitter.com/0xifYChhVF — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 16, 2026

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Diriangén FC - 34 títulos en Nicaragua

En Nicaragua, el imperio es blanquinegro, dado que los caciques del Diriangén FC son el equipo con más títulos de liga, con 34 en sus vitrinas; 12 por encima del segundo lugar y actual campeón nicaragüense, el Real Estelí, con quien disputa el famoso clásico nacional. Sin embargo, en Carazo consideran que el único rey es el de Diriamba.

Si les felicitamos tantas veces por quedar subcampeones, es de grandes reconocer cuando quedan primeros.



Disfruten su título @realestelifc, están uno más cerca de los 34.



¡Vamos los blanquinegros! 🤍🖤 — Cacique Diriangén FC (@Diriangen_FC) May 17, 2026

CSD Municipal - 33 títulos en Guatemala

El pasado sábado 23 de mayo, el CSD Municipal derrotó al Xelajú MC en la final del Torneo Clausura 2026 y rompió el empate histórico que mantenía con su acérrimo rival, Comunicaciones, con quien compartía el trono guatemalteco. Gracias a ello, los rojos volvieron a la cima de Guatemala con sus 33 campeonatos de liga nacional.

Deportivo FAS - 20 títulos en El Salvador

Al igual que el CSD Municipal en Guatemala, el pasado sábado 23 de mayo el Deportivo FAS quebró el empate histórico que mantenía con su máximo rival, el Alianza FC. Ante esta situación, los tigres rojos de Santa Ana se convirtieron en el primer club salvadoreño con 20 títulos de Liga Nacional y esperan seguir ampliando su gran palmarés.

¡La 20 esta en Santa Ana!



Te amo FAAAAAAAAAAAAAS pic.twitter.com/oaBOQnhIET — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) May 24, 2026

Tauro FC - 17 títulos en Panamá

A pesar de que, entre los reyes centroamericanos, es el club con menos títulos de liga, el Tauro FC gobierna tranquilamente la Primera División de Panamá, con 17 campeonatos. Sin embargo, tras el reciente dominio del Plaza Amador, el reinado albinegro podría concluir pronto, ya que han pasado dos años desde su último alirón.