¿Quedará fuera del Mundial? La situación de Diego Luna con la selección de Estados Unidos

La selección de futbol masculino de Estados Unidos anunció en sus redes sociales que el listado definitivo con los 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa Mundial del 2026 será anunciada el próximo martes 26 de mayo a las 13.00 horas, por lo que se rumora que el entrenador argentino Mauricio Pochettino aún tiene dudas.

Una de esas dudas es Diego Ángel Luna, futbolista estadounidense que juega como centrocampista en el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), conocido en Guatemala por haber anotado los dos goles que eliminaron a la Bicolor en las semifinales de la Copa Oro 2025, previo a la decepción en las eliminatorias mundialistas.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, Diego Luna tiene un panorama muy complicado de cara a la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, debido a que Mauricio Pochettino no contempla al nacido en Sunnyvale, California, a pesar de su gran Copa Oro 2025.

Esta situación reavivó un debate en México, ya que Luna tiene sangre mexicana y, tras perder la final de la Copa Oro 2025 ante el Tricolor, se le preguntó por cuál selección se inclinaría si pudiera regresar en el tiempo. Ante ello, el futbolista de 22 años mencionó, sin titubeos, que jugaría con el combinado de las barras y las estrellas toda su vida.

La situación de Diego Luna para el Mundial 2026

El propio Diego Luna ha agradecido públicamente que en México se piense en él. Sin embargo, tras manifestar que nació en suelo estadounidense, donde se formó en instituciones de EE. UU. y desarrolló toda su carrera deportiva, aseguró que su corazón está con las barras y las estrellas desde la primera convocatoria en octubre del 2024.

Ante esta situación, Diego Luna ha declarado que quiere ser agradecido con el país que lo ha desarrollado tanto en lo personal como en lo profesional y, por ello, ha enfocado sus esfuerzos en pertenecer al conjunto estadounidense. No obstante, parece que Mauricio Pochettino tiene otras ideas a 18 días del inicio de la Copa del Mundo.

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El medio deportivo digital The Athletic informó que Diego Luna, así como su club, el Real Salt Lake, habrían sido notificados el pasado sábado 23 de mayo de que el centrocampista de 22 años no formaría parte de la convocatoria final rumbo a la Copa Mundial del 2026, lo cual supone una de las mayores sorpresas previas al torneo.

Esto se debe a que, desde su primer llamado en octubre del 2024 bajo el mando de Mauricio Pochettino, Diego Luna fue habitual en las convocatorias de los Estados Unidos. Incluso, fue un jugador importante para el equipo estadounidense en la Copa Oro 2025, especialmente en las semifinales ante la Guatemala de Luis Fernando Tena.

La lista definitiva de Estados Unidos

Luna venía consolidándose como uno de los rostros jóvenes más destacados de Estados Unidos, ya que era atrevido, encarador y tenía una personalidad futbolera que conectó con el público estadounidense. Principalmente porque, en medio de una generación señalada por su estructura, Diego aportaba algo más instintivo y emocional.

El crecimiento de Diego Luna dentro de la selección estadounidense parecía ir encaminado de forma natural rumbo a la Copa Mundial, por lo que el golpe no es menor. No obstante, la verdad se conocerá el próximo martes 26 de mayo, cuando se revele la lista de convocados que disputarán la fase de grupos ante Paraguay, Australia y Turquía.