Terremoto de 6.0 sacude Hawái: Los posibles efectos en el volcán Kilauea tras el movimiento

Durante la noche del pasado sábado 23 de mayo, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Honaunau-Napoopoo, la isla más grande de Hawái. Por ello, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el observatorio de volcanes del estado evaluaba la actividad y los posibles efectos en el volcán Kilauea.

El Kīlauea es el volcán más activo de los cinco que conforman la isla de Hawái y uno de los más activos de la Tierra. Además, ha estado en erupción de forma intermitente desde el 23 de diciembre del 2024, período en el que ha provocado diversas olas de destrucción, lo que lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos del planeta.

Ante esta situación, el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO, por sus siglas en inglés) citó modelos de pronóstico e indicó que la próxima erupción del volcán Kilauea podría ocurrir entre el lunes 25 y el miércoles 27 de mayo, ya que el sismo se sintió ampliamente en las islas de Maui y Oahu, y tuvo una profundidad de unos 23 kilómetros.

Frente a este escenario, el Centro de Alerta de Tsunamis del océano Pacífico anunció que no se espera un tsunami a raíz del terremoto en Hawái y que, hasta el momento, no ha habido informes inmediatos de daños graves ni víctimas, aunque sí se reportaron múltiples apagones en el archipiélago volcánico aislado del océano Pacífico central.

Examinan posible erupción de volcán Kilauea

El terremoto sorprendió a los habitantes del archipiélago y, debido a que tuvo su origen en las profundidades de la ladera occidental del Mauna Loa, puso nuevamente bajo observación la actividad volcánica de la región, una de las más vigiladas del planeta por científicos y equipos de monitoreo, los cuales activaron rápidamente las alertas.

Sin embargo, aunque no hubo alerta de tsunami, el movimiento fue lo suficientemente intenso como para sentirse con claridad en distintas partes del estado. Adicionalmente, en varias zonas, los vecinos describieron momentos de tensión: lámparas balanceándose, ventanas temblando y la sensación de que el suelo se movía.

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Algunos hawaianos incluso salieron de sus casas por precaución mientras el temblor seguía sacudiendo la zona, dado que el impacto del terremoto de 6.0 no quedó limitado a la isla más grande de Hawái. Localidades como Omao y Hanalei también reportaron fuertes sacudidas, lo que generó preocupación entre residentes y turistas.

Por ahora, las autoridades hawaianas no han informado sobre personas heridas ni daños importantes, aunque la cercanía del terremoto con el Mauna Loa encendió las alertas entre científicos y equipos de monitoreo, que seguirán de cerca cualquier cambio en el comportamiento sísmico y volcánico de Hawái, especialmente del Kīlauea.

Daños en Hawái

Este domingo 24 de mayo, las autoridades reportaron daños en viviendas, deslizamientos de rocas y cortes en el suministro eléctrico, mientras el Servicio Geológico de EE. UU. advirtió que la secuencia de réplicas podría prolongarse durante semanas, por lo que el evento podría convertirse en el más intenso en el archipiélago desde el 2018.

“La profundidad, la ubicación y las ondas sísmicas registradas del terremoto sugieren que el sismo fue causado por tensión debido a la flexión de la placa oceánica por el peso de la cadena de islas de Hawái. Este no fue un terremoto que alguien en la isla no sintiera”, afirmó Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawái.