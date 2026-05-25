A 17 días del Mundial: El momento en el que Messi pidió el cambio y se fue al vestuario con molestias

Durante la noche del pasado domingo 24 de mayo, el Inter Miami recibió al Philadelphia Union por la jornada 15 de la Major League Soccer (MLS), en uno de los mejores partidos del torneo hasta ahora, debido a que las Garzas remontaron un 1-3 para terminar ganando el compromiso por 6-4 frente a más de 25 mil espectadores.

En una noche redonda para los locales, donde el delantero uruguayo Luis Suárez anotó un hat-trick y el atacante mexicano Germán Berterame consiguió un doblete, las alarmas se encendieron al minuto 73, cuando el astro argentino Lionel Messi pidió el cambio y se fue al vestuario del estadio con aparentes molestias físicas en la pierna.

La situación alarmó a la fanaticada argentina que, a 17 días de que comience la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, espera que “La Pulga” esté en óptimas condiciones para que la Albiceleste tenga más oportunidades de defender el título mundial que consiguió hace cuatro años, cuando venció a Francia en Catar 2022.

“Que no sea nada, por favor”, escribió uno de los internautas preocupados por Messi, ya que la hinchada de Argentina es consciente de que, a pesar de que Leo tiene 38 años, el centrocampista rosarino es capaz de cambiar todo y los dirigidos por Lionel Scaloni no deben confiarse en un grupo que comparten con Argelia, Austria y Jordania.

¿Llega Messi al Mundial?

Frente a este escenario, el director técnico del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, aseguró públicamente que el cambio de Lionel Messi en la segunda parte del partido de la MLS contra el Philadelphia Union se debió a la “fatiga”, o a la sensación extrema de cansancio, agotamiento o falta de energía que no mejora con el descanso.

Esto se debe a que Messi pidió el cambio tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró directamente al túnel de vestuarios, a pesar de que el resultado en ese momento era de 4-4. No obstante, con la ausencia de su capitán, el Inter fue capaz de remontar en los últimos diez minutos con goles de Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

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“No tenemos información de una lesión, que yo sepa. Realmente estaba muy fatigado y tenía mucha fatiga”, agregó Hoyos cuando fue preguntado en rueda de prensa por una posible lesión de Messi, por lo que el entrenador argentino, de 62 años, aseguró que aún no se le ha realizado una evaluación médica y atribuyó el cambio a esa fatiga.

“Era fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, lo que uno hace es tratar de no arriesgarse”, insistió el técnico argentino al ser repreguntado por los periodistas en Miami, ya que el partido de este domingo era el último de Messi con las Garzas antes de incorporarse a la concentración mundialista de la selección argentina.

‼️🇦🇷 Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



Que no sea nada, por favor. 🙏🏼 pic.twitter.com/8gxoDrZhh0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

Se encienden las alarmas

Por su parte, Gastón Edul, el periodista deportivo argentino reconocido por su cobertura de la selección argentina, anunció que Lionel Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial, un grupo de tres músculos situados en la parte posterior del muslo: el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso.

“Leo no tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, concluyó el periodista deportivo, quien ganó gran popularidad tras la Copa Mundial de Catar 2022 por sus notas en zona mixta y su estilo cercano con las estrellas de la Albiceleste, como Messi, lo que lo consolidó como uno de los cronistas clave del equipo nacional.