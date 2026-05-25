Sin jugadores del Real Madrid: Luis de la Fuente publica la lista de España para la Copa del Mundo

Durante la mañana de este lunes 25 de mayo, el director técnico español Luis de la Fuente compartió la lista de convocados de “La Roja” para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, EE. UU. y Canadá, en la que, por primera vez en la historia de los mundiales, no figura ningún jugador del Real Madrid en la selección de España.

Aunque los defensores Dean Huijsen y Fran García, y el delantero Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador español, ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes 25 de mayo, en la que sí hay jugadores del Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Celta de Vigo, Osasuna, Arsenal, Tottenham y Chelsea.

Conforme a lo expuesto por Luis de la Fuente, el que más opciones tenía de aparecer era Dean Huijsen, quien encadenaba múltiples convocatorias con “La Roja” desde que debutó con la selección absoluta de España en marzo del 2025. Sin embargo, su irregularidad en el Real Madrid le hizo perder el sitio en el cuadro titular del equipo español.

“Afortunadamente soy el seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo solo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo”, explicó Luis de la Fuente sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria, luego de que le recordaran que esta situación nunca había sucedido.

Sin futbolistas del Real Madrid

Según la agencia de noticias EFE, el mínimo histórico de presencia madridista en una Copa del Mundo con España data del Mundial de Brasil 1950, con el centrocampista de ascendencia irlandesa Luis Molowny como único representante merengue en el torneo, donde “La Roja” finalizó en la cuarta posición, por detrás de Uruguay, Brasil y Suecia.

Asimismo, en la última Copa del Mundo, durante el Mundial de Catar 2022, el entrenador español Luis Enrique Martínez convocó a dos futbolistas del Real Madrid: Dani Carvajal y Marco Asensio. Sin embargo, el primero se perdió el torneo por lesión y, a pesar de ello, el actual técnico del PSG fue criticado por la ausencia de merengues.

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Frente a este escenario, solo ha habido un gran torneo sin jugadores del Real Madrid con España en toda la historia, debido a que, en la Eurocopa del 2021, Luis Enrique no pudo contar con Dani Carvajal ni Sergio Ramos, por lesión, de manera que no hubo madridistas en la eliminación desde el punto penal en las semifinales ante Italia.

Ante esta situación, es la primera vez que la selección de España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en su convocatoria para la Copa del Mundo sin futbolistas lesionados, donde en esta ocasión compartirá el grupo con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, con la esperanza de conseguir su segunda estrella, tras el triunfo del 2010.

La lista de España

Porteros:

Unai Simón ( Athletic Club )

) David Raya (Arsenal)

Joan García (FC Barcelona)

Defensas:

Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Marcos Llorente ( Atlético de Madrid )

) Aymeric Laporte ( Athletic Club )

) Pau Cubarsi ( FC Barcelona )

) Marc Pubill ( Atlético de Madrid )

) Eric García ( FC Barcelona )

) Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Centrocampistas:

Rodrigo Hernández (Manchester City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Pedri ( FC Barcelona )

) Fabían Ruiz (París Saint-Germain)

Dani Olmo ( FC Barcelona )

) Mikel Merino (Arsenal)

Gavi ( FC Barcelona )

) Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros:

Lamine Yamal ( FC Barcelona )

) Yeremy Pino (Crystal Palace)

Ferrán Torres ( FC Barcelona )

) Mikel Oyarzabal ( Real Sociedad )

) Borja Iglesias ( Celta de Vigo )

) Nico Williams ( Athletic Club )

) Víctor Muñoz (CA Osasuna)