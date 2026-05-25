¿Qué son los Acuerdos de Abraham? Trump busca ampliar esta serie de pactos bilaterales

Durante la mañana de este lunes 25 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “debería ser obligatorio” que países como Catar, Pakistán, Egipto, Jordania y Turquía se “sumen en bloque” a los Acuerdos de Abraham, como parte de un esfuerzo por alcanzar un pacto con Irán y las autoridades de Teherán.

“Creo que, tras todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, se adhirieran de forma simultánea a los Acuerdos de Abraham”, escribió Trump en sus redes sociales, tras presuntamente hablar con los líderes de esas naciones.

El mandatario republicano mencionó que también había hablado con los dirigentes de Arabia Saudita y Baréin, que ya han firmado los Acuerdos de Abraham, una serie de pactos bilaterales firmados a partir de septiembre del 2020 para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, mediados por los Estados Unidos.

Por lo tanto, el magnate neoyorquino indicó que esos siete países “se sentirían muy honrados” de contar con Irán como parte de los Acuerdos de Abraham una vez que se alcance un pacto para poner fin a la guerra en Medio Oriente, tomando en cuenta que Trump dijo que las negociaciones “van bien”, pero no dio indicios de un acuerdo.

¿Qué son los Acuerdos de Abraham?

El 15 de septiembre del 2020, hace casi seis años, los Acuerdos de Abraham fueron firmados por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos, con el objetivo de promover la paz, la cooperación económica y la seguridad conjunta en Medio Oriente, una región geopolítica situada en el suroeste de Asia y parte del noreste de África.

La serie de pactos bilaterales fue impulsada durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, en enero del 2020, y representó la primera normalización de relaciones de Israel con países árabes desde el acuerdo con Jordania en 1994. Por ello, el magnate neoyorquino ahora pide a varios países unirse a los Acuerdos de Abraham.

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Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ABC, el propósito de los Acuerdos de Abraham era establecer embajadas, iniciar vuelos directos y colaborar en seguridad, comercio, tecnología y turismo, por lo que hacen referencia al patriarca Abraham, una figura común para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Por más de un lustro, los Acuerdos de Abraham significaron un cambio de enfoque en la política exterior de Medio Oriente, al priorizar los intereses compartidos de seguridad frente a la tradicional causa palestina, de manera que los pactos se han mantenido intactos pese a las tensiones y al conflicto en Gaza que inició en el 2023.

Trump busca ampliar los Acuerdos de Abraham

De acuerdo con la cadena francesa de televisión pública France 24, el presidente estadounidense Donald Trump buscará aprovechar el final de la guerra en Medio Oriente para revitalizar y ampliar "el gran logro internacional" de su primer mandato: los Acuerdos de Abraham, debido a que funcionan como una alianza estratégica frente a Irán.

Frente a este escenario, la ampliación de los Acuerdos de Abraham sería un logro formidable para Trump y podría darle una salida airosa ante una resolución de la guerra todavía incierta, ya que no está claro si EE. UU. conseguirá que Irán renuncie por completo a su programa nuclear o propicie un cambio de régimen en la República Islámica.