Origen y significado del “Memorial Day”: Así nació la festividad del Día de los Caídos en EE. UU.

El Memorial Day, o Día de los Caídos en español, es una festividad de los Estados Unidos que oficialmente se dedica a honrar a los militares de ese país que cayeron en servicio. No obstante, recientemente ha pasado a representar el inicio del verano y un fin de semana largo de viajes y descuentos en casi todo tipo de productos o servicios.

Ante esta situación, cada último lunes de mayo —lunes 25 de mayo en el 2026— se honra a los hombres y mujeres que fallecieron en servicio en las Fuerzas Armadas, de manera que la festividad cuenta con dos orígenes que han evolucionado con el paso de los años, aunque siempre es un día de reflexión y recuerdo para quienes murieron.

Por un lado, según la prestigiosa institución científica National Geographic, el 1 de mayo de 1865, durante la Guerra Civil estadounidense, un grupo de personas liberadas de la esclavitud en Charleston, Carolina del Sur, reorganizó y decoró las tumbas de soldados de la Unión que habían muerto en un antiguo hipódromo convertido en prisión.

Por otro lado, el 5 de mayo de 1866, en la histórica villa de Waterloo, en el condado de Seneca, Nueva York, reconocida oficialmente como la cuna del Día de los Caídos, se celebró por primera vez la conmemoración de quienes servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el cierre de los negocios y la decoración de todas las tumbas.

Una de las fechas más significativas de su calendario

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, el Día de los Caídos, o Memorial Day, es una de las fechas más significativas del calendario nacional en los Estados Unidos, solo superada en simbolismo por celebraciones como el Día de la Independencia, que se lleva a cabo el 4 de julio de cada año.

Frente a este escenario, el Día de los Caídos es una jornada dedicada a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras prestaban servicio en combate y, más allá de su significado patriótico y militar, la fecha tiene un fuerte componente cultural y social dentro del país, debido a que para muchos representa el comienzo del verano.

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A pesar de ello, la conmemoración sigue enfocada en recordar a quienes perdieron la vida mientras servían en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, suele diferenciarse del Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre, ya que este está dedicado a reconocer a todos los que han servido en el ejército, sin importar si participaron en combate.

Dadas las circunstancias, aunque el origen de esta tradición sigue siendo objeto de debate entre historiadores, en mayo de 1966 el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente a la histórica villa de Waterloo, en el condado de Seneca, Nueva York, como el lugar de nacimiento de la festividad, ignorando la historia de Carolina del Sur.

Un minuto de silencio

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la festividad del Memorial Day se conmemora, en parte, con el Momento Nacional de Recuerdo, que anima a todos los estadounidenses a detenerse a las 15.00 horas, dondequiera que estén, para guardar un minuto de silencio y honrar a todos los que se sacrificaron.

Por lo tanto, de acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, una de las acciones más habituales en homenaje a los soldados caídos es acudir a los cementerios militares para plantar banderas estadounidenses o colocar flores y decoraciones en las tumbas de quienes perdieron la vida defendiendo los colores de EE. UU.