Copa Centroamericana 2026: Clubes y bombos para el sorteo de la Concacaf de este 26 de mayo

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) se llevará a cabo este martes 26 de mayo, a las 18.00 horas de Guatemala, cuando cuatro clubes guatemaltecos y otros 16 equipos centroamericanos conocerán a sus rivales en la fase de grupos del torneo.

En total, 20 clubes clasificaron para disputar la cuarta edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf y solo dos participantes debutarán en la competición regional anual de clubes de futbol de Centroamérica: El Deportivo Mixco, de Guatemala, y el Umecit FC, de Panamá, ambos como segundos mejor ubicados en la tabla acumulada.

Frente a este escenario, los 20 clubes centroamericanos fueron distribuidos en cinco bombos, de acuerdo con el ranquin de clubes de Centroamérica actualizado para el sorteo del martes 26 de mayo, por lo que los aficionados de la región podrán seguir el evento en vivo por medio del canal de YouTube de la Concacaf, de forma gratuita.

Asimismo, la Concacaf confirmó que la cuarta edición de la competencia regional se disputará entre julio y diciembre del 2026, similar a la Copa Centroamericana 2025, que se jugó del 29 de julio al 3 de diciembre, y servirá como clasificatorio para la Copa de Campeones 2027, la máxima competición de clubes organizada por la Confederación.

Sorteo de la Copa Centroamericana 2026

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo este martes 26 de mayo en la ciudad de Miami, Florida, y el torneo contará con la participación de 20 clubes provenientes de asociaciones miembro de Centroamérica, cada uno de los cuales obtuvo su clasificación con base en su desempeño en su respectiva liga nacional.

Guatemala: Antigua GFC, Xelajú MC, CSD Municipal y Deportivo Mixco

Antigua GFC, Xelajú MC, CSD Municipal y Deportivo Mixco Costa Rica: CS Herediano, CS Cartaginés, Deportivo Saprissa y LD Alajuelense

CS Herediano, CS Cartaginés, Deportivo Saprissa y LD Alajuelense El Salvador: Alianza FC, Deportivo FAS y LA Firpo

Alianza FC, Deportivo FAS y LA Firpo Honduras: CD Marathón, Club Olimpia y FC Motagua

CD Marathón, Club Olimpia y FC Motagua Panamá: Alianza FC, Plaza Amador y Umecit FC

Alianza FC, Plaza Amador y Umecit FC Nicaragua: Diriangén FC y Real Estelí FC

Diriangén FC y Real Estelí FC Belice: Verdes FC

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Ante esta situación, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 se realizará mediante un sistema de bombo único que involucrará cinco bombos. Los clubes participantes fueron distribuidos en estos bombos de acuerdo con el ranquin de clubes de la Concacaf al lunes 25 de mayo del 2026, tras la finalización de las ligas.

Bombo 1 : LD Alajuelense, CS Herediano, Club Olimpia y CSD Municipal

LD Alajuelense, CS Herediano, Club Olimpia y CSD Municipal Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y FC Motagua

Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y FC Motagua Bombo 3: Xelajú MC, CS Cartaginés, CD Marathón y Deportivo Mixco

Xelajú MC, CS Cartaginés, CD Marathón y Deportivo Mixco Bombo 4: Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y Deportivo FAS

Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y Deportivo FAS Bombo 5: Diriangén FC, Alianza FC, Umecit FC y Verdes FC

Formato de competencia

Conforme a lo expuesto por la Concacaf, el sorteo para la Copa Centroamericana comenzará con la selección aleatoria de una esfera del Bombo 1 y la asignación de ese club al Grupo A, en la posición A1. Este proceso se repetirá con las esferas del Bombo 1, al colocar a los clubes en orden secuencial en la primera posición de los grupos B, C y D.

Dadas las circunstancias, de acuerdo con las autoridades de la Concacaf, se seguirá el mismo procedimiento para la clasificación de los bombos 2, 3, 4 y 5, al utilizar las posiciones de los grupos B, C y D, respectivamente. Por lo tanto, al finalizar el sorteo, cada grupo contendrá un club de cada bombo y no más de dos clubes del mismo país.

En estas condiciones, el torneo comenzará con una fase de grupos compuesta por cuatro grupos de cinco clubes. Los equipos se enfrentarán una vez contra cada rival de su grupo, para un total de cuatro juegos—dos como local y dos de visita—, para que, al concluir la ronda, los dos mejores clubes de cada grupo avancen a los cuartos de final.