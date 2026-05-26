¿Qué es la evaluación de isquiotibiales por fatiga muscular? La prueba a la que se someterá Messi

Durante la mañana de este martes 26 de mayo, el Inter Miami confirmó que el futbolista Lionel Messi se sometió a pruebas médicas en los isquiotibiales de la pierna izquierda, debido a una dolencia que lo obligó a abandonar el partido que su equipo ganó ante el Philadelphia Union, a 16 días del regreso de Argentina a la Copa Mundial.

Frente a este escenario, el conjunto estadounidense informó que el argentino, de 38 años, sufrió “molestias físicas” antes de ser sustituido al minuto 73 de la victoria por 6-4 conseguida por las Garzas el pasado domingo 24 de mayo, en la decimoquinta jornada de la Major League Soccer (MLS), la liga de futbol de Canadá y Estados Unidos.

Esto se debe a que Messi se llevó la mano a la parte posterior del muslo tras cobrar una falta y se dirigió directamente al túnel de vestuarios después de ser reemplazado, por lo que esta situación encendió las alarmas en Argentina, debido a que los aficionados son conscientes de que su capitán es fundamental en la defensa del título mundial.

Dadas las circunstancias, mediante un breve comunicado, el club floridano señaló que, luego de que Lionel Messi se sometió a nuevas pruebas médicas, el diagnóstico inicial detectó una sobrecarga asociada con fatiga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, un grupo de tres músculos ubicados en la parte posterior del muslo.

¿Cómo son las pruebas de isquiotibiales por fatiga muscular?

"El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional", añadió el Inter Miami, tras recordar que Messi, quien ha disputado cinco Copas del Mundo, ha manifestado en diversas ocasiones que solo participará en la próxima Copa Mundial si se encuentra en plenas condiciones físicas para ayudar a Argentina.

Por lo tanto, debido a que la Albiceleste comenzará la defensa de su corona mundialista frente a la selección de Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas City, se prevé que Lionel Messi se perderá los dos encuentros de preparación frente a Honduras, el sábado 6 de junio en Texas, y ante Islandia, el martes 9 de junio en Alabama.

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Ante esta situación, de acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, para evaluar la fatiga muscular en los isquiotibiales, la prueba más directa es el puente glúteo a una pierna hasta el fallo, comparando repeticiones entre ambas piernas. Sin embargo, otra opción es la flexión de rodilla en prono con dinamómetro para medir fuerza máxima.

Por ello, en las principales pruebas de isquiotibiales por fatiga hay que acostarse boca arriba y elevar la pelvis con una sola pierna repetidamente hasta el fallo. De esta manera, una diferencia significativa de repeticiones entre piernas indica debilidad en la pierna más fatigada, que en el caso de Lionel Messi es la izquierda, su preferida.

La importancia de los isquiotibiales

Los isquiotibiales son esenciales para poder correr, caminar y saltar, debido a que su función principal es flexionar la rodilla y extender la cadera, por lo que, si Lionel Messi no se encuentra 100% recuperado, no podría disputar el debut mundialista de Argentina y tendría que esperar hasta la segunda o tercera jornada, ante Austria o Jordania.

Este grupo de tres músculos (bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso) actúa como estabilizador de la cadera y permite acercar el talón al glúteo, de manera que, al ser músculos largos y potentes, son muy propensos a sufrir lesiones durante la actividad física intensa, como le ocurre a la estrella argentina de 38 años en la MLS.