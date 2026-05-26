Sin Diego Luna: La lista de Mauricio Pochettino para representar a EE. UU. en la Copa del Mundo

Durante la tarde de este martes 26 de mayo, el entrenador argentino Mauricio Pochettino publicó el listado de los 26 jugadores que representarán a la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, EE. UU. y Canadá, en el regreso del Mundial a Norteamérica por primera vez en 32 años.

"Estamos aquí para perseguir un legado en suelo patrio", agregó el exdirector técnico del París Saint-Germain, quien asumió las riendas de las barras y las estrellas en septiembre del 2024, hace casi dos años, con el objetivo de llevar al combinado de EE. UU. a las semifinales de una Copa Mundial por primera vez en más de nueve décadas.

Esto se debe a que Estados Unidos no alcanza siquiera los cuartos de final de una Copa del Mundo desde el Mundial de Corea-Japón 2002, hace 24 años, por lo que Pochettino tiene la obligación de superar las primeras rondas con los locales, ya que, a diferencia de la edición de EE. UU. de 1994, el futbol ahora es un deporte popular.

Adicionalmente, en comparación con otros combinados mundialistas de Estados Unidos, esta generación de futbolistas ha logrado emigrar exitosamente al extranjero y el nivel de algunos jugadores estadounidenses es similar al de las estrellas europeas, como es el caso de Christian Pulisic, quien ha brillado en el Chelsea y en el A. C. Milan.

La lista de Pochettino para Estados Unidos

El técnico argentino Mauricio Pochettino oficializó su lista este martes 26 de mayo en la Ciudad de Nueva York, con Christian Pulisic, del A. C. Milan, y Weston McKennie, de la Juventus FC, como principales figuras del equipo estadounidense, que jugará un Mundial en casa por segunda vez después de la edición de 1994, hace tres décadas.

En el listado del extécnico del Tottenham Hotspur figuran otros jugadores destacados como el exblaugrana Sergiño Dest, el centrocampista del Bournemouth Tyler Adams, el joven Gio Reyna, actual jugador del Borussia Mönchengladbach, y Tim Weah, hijo del histórico delantero George Weah, único futbolista africano que ganó el Balón de Oro.

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Frente a este escenario, la presentación del listado se celebró en el Pier 17 del South Street Seaport, en el distrito de Manhattan, en Nueva York, un moderno complejo sobre el East River destacado por su azotea, donde se realizan conciertos, alberga restaurantes de clase mundial y ofrece vistas impresionantes del Puente de Brooklyn.

Ante esta situación, miles de aficionados disfrutaron de un soleado mediodía, a 16 días del pistoletazo de salida de la Copa del Mundo, en un evento con regalos, comida, música y ambiente festivo, ya que el optimismo es alto: "¡Vamos a ser el equipo sorpresa con Pulisic, el Capitán América!", exclamaron los residentes de la Gran Manzana.

El listado completo

Porteros:

Chris Brady

Matt Freese

Matt Turner

Defensas:

Alex Freeman

Antonee Robinson

Auston Trusty

Chris Richards

Mark McKenzie

Max Arfsten

Sergiño Dest

Tim Ream

Miles Robinson

Joe Scally

Centrocampistas:

Brenden Aaronson

Cristian Roldan

Gio Reyna

Sebastian Berhalter

Malik Tillman

Tyler Adams

Weston McKennie

Atacantes:

Alejandro Zendejas

Christian Pulisic

Folarin Balogun

Haji Wright

Ricardo Pepi

Tim Weah