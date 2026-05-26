Sorteo de entradas y experiencias interactivas: Los eventos en Nueva York para el Mundial 2026

Durante la mañana de este martes 26 de mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un sorteo de mil boletos para partidos de la Copa Mundial del 2026 en el MetLife Stadium, por lo que los residentes neoyorquinos podrán acceder a entradas a precio reducido con transporte incluido, a diferencia de los visitantes extranjeros.

Conforme a lo expuesto por Zohran Mamdani, este esquema de acceso a entradas busca reducir el impacto del alto costo de los boletos en una de las sedes más importantes del torneo, de manera que la medida contempla un sorteo con un precio de US$50 (Q380) por entrada, exclusivo para residentes de la Ciudad de Nueva York.

Frente a este escenario, según la cadena de televisión Telemundo, la dinámica funcionará como una lotería pública. Por ello, a partir de este 26 de mayo, las personas interesadas podrán registrarse en el sitio de RegNYCTix y el periodo de inscripción permanecerá abierto durante seis días y tendrá un límite de hasta 50 mil registros por día.

"Cada persona podrá participar una vez al día, siempre que cumpla con los dos requisitos básicos: tener al menos 15 años y vivir en la Ciudad de Nueva York", agregó Zohran Mamdani, quien indicó que los ganadores serán seleccionados de forma aleatoria y recibirán una notificación por parte de las autoridades el próximo miércoles 3 de junio.

Sorteo para residente en Nueva York

"Cuando los ganadores sean seleccionados, tendrán un plazo de 48 horas para comprar un máximo de dos boletos por persona. Estos serán intransferibles y se entregarán directamente en el punto de abordaje del transporte, una medida pensada para reducir la reventa", añadió el político estadounidense, miembro del Partido Demócrata.

Ante esta situación, el paquete del sorteo incluye transporte gratuito de ida y vuelta en autobús hacia el estadio, lo que conecta directamente con East Rutherford, Nueva Jersey, para encuentros como Brasil vs. Marruecos, Francia vs. Senegal y Ecuador vs. Alemania, debido a que la final del 19 de julio no fue incluida en el sorteo de Mamdani.

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Esto se debe a que, en algunos casos, los boletos han alcanzado cifras que superan los US$30 mil (Q228 mil), debido al modelo de precios dinámicos implementado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el cual ha sido cuestionado por aficionados, federaciones y políticos, al considerar que reduce el acceso del público.

Dadas las circunstancias, la propuesta de Mamdani en Nueva York busca abrir una alternativa más accesible, por lo que la intención es que los residentes de la clase trabajadora también pueden formar parte del evento, dado que, de acuerdo con el alcalde, el esquema se financia a partir de una asignación del comité organizador local.

Eventos y promociones especiales

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la Ciudad de Nueva York desplegará pantallas públicas, activaciones culturales y propuestas interactivas en los distritos de Manhattan y Brooklyn, para que los residentes y turistas puedan vivir los partidos sin entrar al estadio en Nueva Jersey, a una hora de Queens, el Bronx y Staten Island.

Por lo tanto, el Rockefeller Center funcionará del lunes 6 al domingo 19 de julio del 2026 como un espacio que transformará la pista en una cancha rodeada de pantallas gigantes para transmisiones en vivo y extenderá la celebración por el complejo de tres cuadras, incluido Top of the Rock, un observatorio en la azotea con vistas de la ciudad.