De no creer: Futbolista de Arabia Saudita se casó, sufrió un robo y podría perderse el Mundial 2026

A 15 días de que inicie la Copa Mundial del 2026, la selección de Arabia Saudita llegó a territorio de Estados Unidos para comenzar el cierre de su preparación para el gran torneo, pero lo hizo sin un jugador, quien no podrá disputar los últimos dos amistosos de los Halcones Verdes: el 30 de mayo contra Ecuador y el 9 de junio ante Senegal.

Se trata del defensor central de 26 años, Saud Abdulhamid, quien actualmente milita en el R. C. Lens, de la Ligue 1 de Francia, y no fue capaz de viajar con el resto de la selección de Arabia Saudita porque durante la noche del domingo 24 de mayo le robaron sus pertenencias mientras celebraba su boda y entre estas estaba su pasaporte.

Frente a este escenario, la Federación de Futbol de Arabia Saudita informó mediante un comunicado digital lo sucedido, por lo que ya trabaja en resolver el problema junto con el ministro de Deportes para dar seguimiento a la investigación, dado que Saud Abdulhamid destaca por su gran velocidad, capacidad ofensiva y vocación de carrilero.

Dadas las circunstancias, la Federación de Futbol informó que coordina con las embajadas de Arabia Saudita y de Países Bajos la resolución del inconveniente con los documentos necesarios para que el jugador tome el vuelo y se una al equipo de los Halcones Verdes, que debutará en la Copa Mundial del 2026 el próximo 15 de junio.

Momentos de incertidumbre en Arabia Saudita

Conforme a lo expuesto por el canal de televisión estadounidense TUDN, Saud Abdulhamid viajó a Países Bajos para celebrar su matrimonio tras cerrar una destacada temporada en Europa, donde conquistó la Copa de Francia con el R. C. Lens y finalizó en la segunda posición de la Ligue 1, a seis puntos del líder, el París Saint-Germain.

Sin embargo, durante la celebración, delincuentes forzaron su vehículo y se llevaron varias pertenencias personales, entre ellas, su pasaporte. Esta situación provocó preocupación inmediata en la Federación de Arabia Saudí, que emitió un comunicado para explicar el retraso del jugador en incorporarse a la concentración de la selección.

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Por lo tanto, la federación saudí confirmó que ya trabaja junto con el Ministerio de Deportes y la embajada de Arabia Saudita en Países Bajos para agilizar la emisión de documentos de emergencia que permitan el traslado del futbolista a Estados Unidos, donde los Halcones Verdes enfrentarán a Uruguay, España y Cabo Verde en el Mundial.

Ante esta situación, la selección de Arabia Saudita mantiene la esperanza de contar con Saud Abdulhamid para el inicio de la Copa Mundial del 2026, debido a que el defensor central es considerado una pieza muy importante en el esquema del combinado asiático, que destaca por su agilidad, organización táctica y disciplina defensiva.

El mensaje de Saud

Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, Saud Abdulhamid publicó un mensaje en sus redes sociales y expresó su gratitud a la embajada del Reino de Arabia Saudita en Países Bajos, a la Federación Saudí de Futbol y a sus miembros por el interés y seguimiento brindados desde el primer momento del problema con su pasaporte.

“Agradezco especialmente al secretario general de la Federación por su interés y comunicación continua hasta finalizar los trámites y obtener la visa. Un gran reconocimiento a todos los que apoyaron y contribuyeron. Ahora continuamos la misión con mayor determinación para servir a la patria. ¡Hacia el Mundial!”, concluyó.