iPhone 18e: Filtran rediseño, pantalla más grande y cambios que marcarían una nueva era de Apple

Las nuevas filtraciones sobre el próximo iPhone 18 comenzaron a circular en las redes sociales y, luego de difundirse imágenes de accesorios y componentes, diversos sitios especializados indicaron que la línea del iPhone 18 romperá con la tradición de Apple al implementar un lanzamiento escalonado entre finales del 2026 y principios del 2027.

Las piezas filtradas, relacionadas con la futura generación de teléfonos de Apple, muestran cambios importantes en el diseño frontal del dispositivo, especialmente en el tamaño de la pantalla y en la reducción de la Isla Dinámica, un área interactiva ubicada en la parte superior de la pantalla del iPhone y convertida en un elemento distintivo.

Conforme a lo expuesto por Majin Bu, un destacado filtrador de información sobre Apple conocido por compartir detalles confidenciales y maquetas de futuros productos, la empresa tecnológica multinacional prepararía "teléfonos más altos y con bordes más delgados", por lo que el iPhone 18 mantendría una pantalla de casi 6.3 pulgadas.

Por su parte, el iPhone 18 Pro Max, el modelo más avanzado y resistente de toda la línea, crecería hasta alcanzar las 7 pulgadas (17.8 centímetros), con lo que se convertiría en uno de los modelos más grandes fabricados por la empresa tecnológica con mayores ingresos del mundo, estimados en unos US$391 mil millones en el 2025.

Filtraciones sobre el iPhone 18

Aunque faltan cuatro meses para su presentación oficial, prevista para finales de septiembre del 2026, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max ya generan gran interés entre los seguidores de la marca, principalmente porque entre las características más destacadas figuran una Isla Dinámica de menor tamaño y un nuevo chip A20 más potente.

Además, en redes sociales también se habla de mejoras en los controles de cámara y de un posible nuevo acabado en color Dark Cherry (cereza oscura) para los dispositivos de categoría superior, caracterizados por su alta calidad, exclusividad y desempeño, que superarían al actual modelo del iPhone Pro, cuya pantalla alcanza las 6.9 pulgadas.

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Por otro lado, en cuanto al diseño del iPhone 18, Apple aparentemente conservaría la línea estética general de la serie, muy similar a la generación anterior. Sin embargo, los cambios internos podrían traducirse en una experiencia de uso notablemente distinta en el día a día y marcar una nueva etapa en el diseño de los dispositivos de Apple.

Asimismo, de acuerdo con MacRumors, uno de los sitios web de noticias, rumores e informes más populares y prestigiosos dedicados exclusivamente a Apple, los modelos iPhone 18 y Pro Max llegarían con una evolución importante en comunicación de emergencia, una función que podría convertirse en clave para la seguridad de los usuarios.

Seis mejoras del iPhone 18