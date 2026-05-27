Tecnología
iPhone 18e: Filtran rediseño, pantalla más grande y cambios que marcarían una nueva era de Apple
La línea del iPhone 18 romperá con la tradición de Apple al implementar un lanzamiento escalonado entre finales del 2026 y principios del 2027.
La línea del iPhone 18 romperá con la tradición de Apple al implementar un lanzamiento escalonado dividido. (Foto Prensa Libre: RR. SS)
Las nuevas filtraciones sobre el próximo iPhone 18 comenzaron a circular en las redes sociales y, luego de difundirse imágenes de accesorios y componentes, diversos sitios especializados indicaron que la línea del iPhone 18 romperá con la tradición de Apple al implementar un lanzamiento escalonado entre finales del 2026 y principios del 2027.
Las piezas filtradas, relacionadas con la futura generación de teléfonos de Apple, muestran cambios importantes en el diseño frontal del dispositivo, especialmente en el tamaño de la pantalla y en la reducción de la Isla Dinámica, un área interactiva ubicada en la parte superior de la pantalla del iPhone y convertida en un elemento distintivo.
Conforme a lo expuesto por Majin Bu, un destacado filtrador de información sobre Apple conocido por compartir detalles confidenciales y maquetas de futuros productos, la empresa tecnológica multinacional prepararía "teléfonos más altos y con bordes más delgados", por lo que el iPhone 18 mantendría una pantalla de casi 6.3 pulgadas.
Por su parte, el iPhone 18 Pro Max, el modelo más avanzado y resistente de toda la línea, crecería hasta alcanzar las 7 pulgadas (17.8 centímetros), con lo que se convertiría en uno de los modelos más grandes fabricados por la empresa tecnológica con mayores ingresos del mundo, estimados en unos US$391 mil millones en el 2025.
Filtraciones sobre el iPhone 18
Aunque faltan cuatro meses para su presentación oficial, prevista para finales de septiembre del 2026, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max ya generan gran interés entre los seguidores de la marca, principalmente porque entre las características más destacadas figuran una Isla Dinámica de menor tamaño y un nuevo chip A20 más potente.
Además, en redes sociales también se habla de mejoras en los controles de cámara y de un posible nuevo acabado en color Dark Cherry (cereza oscura) para los dispositivos de categoría superior, caracterizados por su alta calidad, exclusividad y desempeño, que superarían al actual modelo del iPhone Pro, cuya pantalla alcanza las 6.9 pulgadas.
Lea más: ¿Candidatos al título? Ronald Koeman anuncia a los convocados de Países Bajos para el Mundial
Por otro lado, en cuanto al diseño del iPhone 18, Apple aparentemente conservaría la línea estética general de la serie, muy similar a la generación anterior. Sin embargo, los cambios internos podrían traducirse en una experiencia de uso notablemente distinta en el día a día y marcar una nueva etapa en el diseño de los dispositivos de Apple.
Asimismo, de acuerdo con MacRumors, uno de los sitios web de noticias, rumores e informes más populares y prestigiosos dedicados exclusivamente a Apple, los modelos iPhone 18 y Pro Max llegarían con una evolución importante en comunicación de emergencia, una función que podría convertirse en clave para la seguridad de los usuarios.
Seis mejoras del iPhone 18
- Nuevo procesador: Todo parece indicar que este modelo debutará con el chip A20 Pro, una versión ligeramente superior en rendimiento al chip estándar, por lo que los rumores sugieren que, además de ser más potente y estar mejor preparado para la inteligencia artificial, también será más eficiente.
- Nuevas mejoras: Se espera que el iPhone 18 incluya un módem C2, el chip de conectividad de Apple que destacaría por su eficiencia energética y por su compatibilidad con las tecnologías de red más recientes.
- La Isla Dinámica: Uno de los cambios más llamativos aparece en la parte superior de la pantalla, ya que las filtraciones muestran un recorte frontal considerablemente más pequeño, lo que indicaría que Apple finalmente logró ocultar parte de los sensores debajo del panel.
- El nuevo diseño sería más cómodo de sostener: Aunque las pantallas crecerán, el nuevo formato también modificaría las proporciones generales del iPhone 18 y las filtraciones indican que los equipos serían más altos y estrechos, lo que facilitaría sujetarlos con una sola mano.
- Cámara principal con apertura variable: Esta novedad permitiría controlar manualmente la cantidad de luz que entra al sensor, una función muy utilizada en cámaras profesionales.
- Nuevos colores: Además de permitir una comunicación más estable, incluso en zonas sin cobertura móvil tradicional, el dispositivo llegaría con nuevos colores, entre ellos versiones en azul claro y un tono vino que sería el protagonista de la generación.