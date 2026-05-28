Cinco meses después de inaugurarla: ¿Por qué retirarán la escultura de Lionel Messi en la India?

El lunes 15 de diciembre del 2025, el futbolista argentino Lionel Messi visitó la India e inauguró una estatua dorada de 21 metros que lo representa levantando la Copa del Mundo, en referencia al campeonato que la “Pulga” consiguió en diciembre del 2022 en Lusail, tras vencer en penales a Francia en la final del Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, aunque la escultura parecía destinada a durar décadas debido al impacto del astro rosarino durante su visita a la India en la llamada gira GOAT “Greatest of All Time” (El mejor de todos los tiempos), que generó euforia entre millones de personas, la estatua duró poco más de cinco meses y será retirada por las autoridades.

La fiebre por Messi en la India comenzó hace casi dos décadas, cuando el argentino empezaba a deslumbrar en el Barcelona. No obstante, su visita del 2025 llevó la locura a otro nivel, al punto de que la nación asiática recibió al campeón del mundo con una devoción casi religiosa, y la estatua dorada fue la expresión más literal de ese culto.

El problema es que la devoción religiosa no siempre viene acompañada de una ingeniería sólida, debido a que el monumento dorado de Lionel Messi actualmente genera preocupación entre vecinos y funcionarios de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, situado en el noreste de la India, donde radica la mayoría de sus aficionados.

¿Qué pasó con la estatua de Messi en India?

Durante la mañana de este jueves 28 de mayo, un legislador de Calcuta declaró que la gigantesca estatua de Lionel Messi, erigida en la India para conmemorar su visita de diciembre del 2025, "se balancea con el viento" y será retirada porque amenaza con derrumbarse sobre la autopista más transitada del estado de Bengala Occidental.

Conforme a lo expuesto por el legislador de Calcuta, la escultura del astro argentino comenzó a moverse ante las ráfagas de viento, lo suficiente para encender las alarmas en el estado de Bengala Occidental, de manera que la respuesta inmediata de los operarios municipales fue tan provisoria como elocuente: ataron la estructura con cuerdas.

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A pesar de ello, el problema de fondo no se resolvió y la decisión final fue retirarla en las próximas horas por razones de seguridad. “Hemos observado que la estatua se balancea con el viento y hay que retirarla. Resulta más fácil decirlo que hacerlo”, agregó con honestidad el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee.

Por otro lado, el legislador Sharadwat Mukherjee no confirmó si el monumento de Lionel Messi será trasladado a un lugar más seguro o si será desmantelado de forma definitiva, por lo que esta indefinición refleja la magnitud del problema logístico que enfrenta la ciudad de Calcuta, ahora bajo la mirada internacional del mundo deportivo.

La ironía en Calcuta

Diversos medios argentinos han destacado algo profundamente irónico en toda esta situación de la India, debido a que una estatua construida para celebrar la eternidad de un ídolo como Lionel Messi tiene una vida útil más corta de lo esperado y el monumento de 21 metros terminará en tierra sostenido por cuerdas municipales.

Por lo tanto, en una reflexión que no critica la pasión de la India por el futbol o por Lionel Messi, los argentinos recuerdan que los homenajes más grandiosos a veces olvidan los detalles más básicos, dado que la estatua dorada vivió lo suficiente para volverse viral en dos ocasiones: primero, cuando fue inaugurada, y ahora, con su retirada.