¿Planea asistir a la Copa del Mundo? Conozca los requisitos para entrar a México, EE. UU. y Canadá

La Copa Mundial del 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio y se disputará en el territorio de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que Norteamérica recibirá a millones de personas, especialmente procedentes de los otros 45 países clasificados al principal torneo internacional de futbol masculino entre selecciones nacionales.

Sin embargo, a diferencia de otros anfitriones mundialistas, las tres sedes de la próxima Copa del Mundo exigen ciertos requisitos para ingresar, de manera que miles de extranjeros temen que, pese a tener entradas para alguno de los partidos que se disputarán en junio y julio en Norteamérica, no les permitan entrar a alguno de esos países.

Ante esta situación, las sedes de la Copa del Mundo 2026 compartieron todos los requisitos para ingresar a las tres naciones, con el objetivo de evitar inconvenientes cuando comiencen a llegar millones de visitantes, cuyo único propósito será alentar a su selección en el campeonato más prestigioso e importante a nivel internacional.

Conforme a lo expuesto por el diario El Heraldo de México, aproximadamente 63 países no requieren visa para ingresar a territorio mexicano por motivos turísticos, mientras que más de 50 países tienen ciudadanos exentos de visa para entrar a Canadá y, desde el 2026, 42 países participan en el Programa de Exención de Visa de EE. UU.

Requisitos para ingresar a Norteamérica

México

Para viajar a México, los turistas deben presentar un pasaporte vigente, demostrar solvencia económica, detallar el motivo del viaje y, según su nacionalidad, tramitar una visa. Sin embargo, los extranjeros con visa válida y vigente de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o países del espacio Schengen no necesitan un visado mexicano.

Ciudadanos de países como Argentina, Chile, Colombia, España, Japón, Reino Unido y Corea del Sur no necesitan visa. No obstante, al momento de ingresar, todos deben presentar su pasaporte y llenar la Forma Migratoria Múltiple en los aeropuertos, ya que el país tiene tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Lea más: ¿Candidatos al título? Ronald Koeman anuncia a los convocados de Países Bajos para el Mundial

Canadá

Para poder ingresar a Canadá, los extranjeros necesitan un pasaporte vigente y, según su nacionalidad, tramitar una visa de visitante o una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Además, las autoridades migratorias exigirán comprobar solvencia económica, el motivo del viaje y los vínculos que garanticen el regreso al país de origen.

Al llegar a Canadá, los oficiales de migración solicitan las reservas de hotel, la dirección donde se hospedará el extranjero o una carta de invitación si el visitante se quedará con familiares o amigos. A pesar de ello, las principales exenciones aplican para los ciudadanos de la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Chile.

Estados Unidos

Para viajar al territorio de los Estados Unidos, los extranjeros necesitan un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez desde la fecha de ingreso y una visa americana aprobada o una autorización ESTA, requisito obligatorio para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado, como Chile, España, Israel y Alemania.

Aun así, para la mayoría de los países de América Latina, incluido Guatemala, es obligatorio tramitar una visa estadounidense en la embajada o el consulado correspondiente para ingresar a Estados Unidos, debido a que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisan todos los documentos y también realizan una breve entrevista.