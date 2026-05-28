¿La revancha con Terence Crawford? “Canelo” Álvarez revela qué opina sobre el estadounidense

Durante la noche del pasado domingo 14 de septiembre, hace más de ocho meses, el boxeador profesional mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez perdió el título de campeón mundial de la división supermediana ante el pugilista estadounidense Terence Crawford, el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en peso superwélter.

Conforme a lo expuesto por el boxeador nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la pelea contra Terence Crawford fue una de las más complicadas de su carrera, especialmente porque perdió de forma categórica el título de campeón mundial de la división supermediana y los cinturones de la AMB, el CMB, la OMB, la FIB y The Ring.

Sin embargo, para el Canelo, lo más doloroso fue quedarse sin la posibilidad de una revancha, debido a que Crawford anunció su retiro del boxeo unas semanas después del combate contra el mexicano. Por ello, cada entrevista o aparición pública del originario de Nebraska termina en un inevitable debate: ¿volverá alguna vez al cuadrilátero?

Esto se debe a que la sensación dentro de la industria del pugilismo es clara: muchos creen que Terence Crawford, una de las mayores leyendas de la era moderna, todavía tenía demasiado boxeo, talento y gasolina como para retirarse definitivamente, más aún después de cerrar su carrera en lo más alto y sin una sola derrota en su historial.

La puerta del regreso

Ocho meses después del combate en Las Vegas, Nevada, el Canelo declaró que el público merece una revancha, principalmente porque ya logró tomarse el tiempo necesario para recuperarse de lesiones y cuidar su cuerpo, a diferencia de la pelea anterior. “Es triste, porque creo que la gente se merece la revancha”, agregó Saúl Álvarez.

“Aprendí mucho. Aprendí la lección, y esta vez me tomé el tiempo para poder cuidar mi cuerpo, mis lesiones y todo lo demás”, comentó el mexicano ante los medios, luego de que Crawford volviera a apagar cualquier esperanza en Egipto, donde aprovechó su presencia para dejar claro que, al menos por ahora, no tiene intención de regresar.

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“Eso forma parte del boxeo. Cuando te retiras con mucho todavía dentro del tanque, la gente quiere que vuelvas. Pero ya no tengo nada que demostrar ni nada que ganar, así que estoy felizmente retirado”, declaró Crawford, pese a los lamentos de Álvarez por no haber podido compartir nuevamente el cuadrilátero con el estadounidense.

Sin embargo, las palabras de Terence llegan después de siete meses de especulación constante sobre su futuro, especialmente porque el nombre de Crawford no ha dejado de aparecer vinculado a posibles regresos, combates o incluso enfrentamientos con nuevas estrellas del peso wélter y supermediano, como el guatemalteco Lester Martínez.

El futuro de Álvarez

Saúl “El Canelo” Álvarez disputará el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo sábado 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará al boxeador profesional camerunés Christian M'billi en lo que será su regreso al cuadrilátero tras una operación en el codo y una derrota ante Terence Crawford.

Frente a este escenario, el regreso del tapatío despertó expectativas entre los especialistas del boxeo, debido a que el mexicano sigue siendo una figura central en el deporte contemporáneo y es respetado tanto por su capacidad técnica como por su habilidad para reinventarse después de las únicas tres derrotas de toda su carrera profesional.