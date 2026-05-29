¿Quién es Tim Payne? El futbolista menos conocido de la Copa Mundial que se volvió viral

Durante la noche del pasado martes 26 de mayo, el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como "El Scarso", les hizo una propuesta a sus 600 mil seguidores en Instagram: "¿Y si convertimos en protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?". Sin embargo, ni siquiera era consciente de lo que podía lograr.

La campaña lanzada en redes sociales por el influencer argentino logró, en menos de 48 horas, convertir en una "leyenda" al futbolista neozelandés Tim Payne, quien disputará con la escuadra de su país la próxima Copa Mundial del 2026, en la que compartirá el Grupo G con Bélgica, Irán y Egipto, selecciones que parten como favoritas.

Esto se debe a que Valen Scarsini buscó entre los futbolistas convocados para la próxima Copa del Mundo al que tenía menos seguidores en la plataforma de Instagram. Por lo tanto, su investigación lo llevó hasta Tim Payne, defensa del Wellington Phoenix, club de la primera división de Nueva Zelanda que actualmente ocupa el octavo puesto.

"Faltan pocos días para arrancar y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos? Un futbolista al que todos apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad", propuso Valen, quien invitó a apoyar a Tim, que desea que Nueva Zelanda gane su primer partido mundialista.

Tim Payne: La leyenda del Mundial 2026

"Hay que hacer videos para alimentar la leyenda de Tim Payne. Hay que lograr que el defensa neozelandés esté en boca de todos. El objetivo es ver cuánta gente lo conoce antes del Mundial", afirmó Scarsini, cuya propuesta se volvió viral y, en menos de 48 horas, Payne pasó de tener apenas 5 mil seguidores en Instagram a más de 1.5 millones.

Sin embargo, lo más llamativo es que la mayoría de los seguidores no son argentinos, sino de distintas partes del mundo. "Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español", agregó Tim Payne en un video que publicó en su perfil para agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días a raíz de la iniciativa del argentino.

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Ante esta situación, Valen Scarsini admitió que la campaña "se le fue de las manos" y que actualmente planea viajar a la próxima Copa del Mundo para conocer a la "leyenda" Tim Payne, quien enfrentará a Irán el 15 de junio en California, a Egipto el 21 de junio en Vancouver y a Bélgica el 26 de junio en la misma provincia de Canadá.

"Muchachos, Tim Payne ya es una leyenda. Es una realidad que se me fue de las manos", añadió Scarsini, quien mencionó que su campaña hizo que el número de seguidores del defensor central en Instagram superara, juntos, los del máximo goleador de Nueva Zelanda, Chris Wood, y los del primer ministro neozelandés, Christopher Luxon.

¿Quién es Tim Payne?

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Timothy John Payne ha jugado en su país, en el Reino Unido y en EE. UU. Además, es uno de los defensas que los Kiwis llevarán al Mundial del 2026, el tercero en la historia de los All Whites, selección que nunca ha conseguido una victoria en ese torneo.

En Nueva Zelanda defendió los colores de Auckland City, Waitakere United y Eastern Suburbs, antes de dar el salto a la segunda división de Inglaterra tras ser fichado por Blackburn Rovers. Sin embargo, después de un paso poco exitoso por Portland, Oregón, el defensa de 32 años regresó a su país para jugar con Wellington Phoenix.