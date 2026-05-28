“Yo también quedé fuera del Mundial”: Pochettino habla sobre Diego Luna, el gran ausente de EE.UU

La ausencia del centrocampista estadounidense Diego Luna en la lista final del entrenador argentino Mauricio Pochettino para la Copa Mundial del 2026 generó debate entre analistas y aficionados de la selección de Estados Unidos, debido a que el futbolista del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) será el gran ausente del torneo.

Las decisiones del exdirector técnico del París Saint-Germain han sido catalogadas como llamativas, y la no convocatoria del joven atacante de 22 años fue una de las sorpresas más importantes de la convocatoria mundialista de Estados Unidos, que, junto con México y Canadá, será uno de los tres anfitriones de la próxima Copa Mundial.

Esto se debe a que la lista definitiva de Estados Unidos presuntamente busca el equilibrio entre experiencia y juventud, pero la decisión de Mauricio Pochettino de dejar fuera a Diego Luna abrió opiniones divididas sobre el futuro del combinado estadounidense, que compartirá el Grupo D con las selecciones de Paraguay, Australia y Turquía.

Conforme a lo expuesto por el Diario As, uno de los principales periódicos deportivos de España y un referente mundial en español, la ausencia de Diego Luna podría afectar el impacto ofensivo de Estados Unidos y ralentizar la renovación generacional rumbo a los próximos torneos internacionales, como la Copa del Mundo y la Copa Oro.

Pochettino sobre ausencia de Luna

Durante una entrevista con el periódico estadounidense Los Angeles Times, el entrenador argentino Mauricio Pochettino no quiso explicar por qué dejó fuera de la justa mundialista a Diego Luna, quien fue uno de los futbolistas más importantes de su proceso, aunque dijo entender lo que se sufre al no ser convocado a una Copa Mundial.

Esto se debe a que Pochettino, tras presentar la lista definitiva con la que afrontará el primer Mundial organizado en Estados Undos desde 1994, no quiso convertir la conferencia en una explicación pública de cada descarte. Por ello, cuando le preguntaron directamente por Luna, el argentino respondió desde un lugar más personal.

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“He vivido ese dolor. Entiendo perfectamente la decepción y la frustración de quienes no fueron elegidos”, agregó el exentrenador del Chelsea, que recordó cuando quedó fuera de la Copa Mundial de Francia en 1998 durante su etapa como jugador del RCD Espanyol de España y fue excluido por el director técnico argentino Daniel Passarella.

“La decisión final no estuvo basada únicamente en talento individual, sino en equilibrio, roles y funcionamiento colectivo. No siempre eliges a los mejores nombres; eliges al equipo correcto. Yo también sufrí quedarme fuera de un Mundial”, explicó Pochettino, quien sí logró participar en el fiasco argentino del Mundial de Corea-Japón 2002.

El Mundial en casa

De acuerdo con Mauricio Pochettino, la confección de la lista fue uno de los procesos más desgastantes para él y para el cuerpo técnico, por lo que el entrenador argentino explicó que optó por enviar correos electrónicos en lugar de llamar a los jugadores que quedaron fuera de la lista de la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos.

Sin embargo, el exdirector técnico del Tottenham Hotspur dijo que el plantel de EE. UU. sabe lo que significa jugar un Mundial en casa: “Queremos esto muchísimo”, concluyó el nacido en la provincia de Santa Fe, quien aseguró que la principal figura de este equipo y el rostro de EE. UU. será el delantero del A. C. Milan, Christian Pulisic.