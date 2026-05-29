“¿Está de pechito?”: Faitelson critica a Javier Aguirre y advierte sobre el exceso de confianza

Durante la noche del jueves 28 de mayo, el periodista deportivo mexicano David Faitelson publicó un mensaje en sus redes sociales, donde asegura que el entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, le dijo al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, en El Poscast de Compass, que el grupo del Tri en la Copa del Mundo 2026 estaba "de pechito".

En México, la expresión coloquial "de pechito" puede usarse para describir algo muy fácil, regalado o que se presenta en el momento justo. Por ello, conforme a lo expuesto por Faitelson, "la confianza es buena", pero México debe disputar los partidos del grupo A, integrado también por Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Esto se debe a que la selección mexicana, que en la Copa Mundial de Catar, en noviembre del 2022, compartió el grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, también consideró anticipadamente que la llave era accesible. Sin embargo, tras empatar con los polacos y perder ante los argentinos, el Tri quedó eliminado en la fase de grupos.

Cuatro años antes, en el Mundial de Rusia 2018, México sorprendió al mundo al comenzar el torneo con una victoria por 1-0 frente a Alemania, entonces vigente campeona, y un triunfo por 2-1 ante Corea del Sur. No obstante, una derrota frente a Suecia le hizo perder el liderato del grupo y, en los octavos de final, cayó ante Brasil.

Faitelson critica a Javier Aguirre

Debido a que México es, junto con EE. UU. y Canadá, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, la expectativa en torno a la selección mexicana continúa creciendo y cualquier declaración relacionada con el Tricolor genera debate entre aficionados y especialistas, quienes esperan que el equipo alcance los cuartos de final.

Ante esta situación, el entrenador mexicano Javier Aguirre reconoció que el calendario y las condiciones de este Mundial, como la localía, representan una oportunidad muy importante para la selección de México, que disputará sus primeros encuentros en casa, en Ciudad de México y Guadalajara, y contará con el respaldo de su afición.

Lea más: ¿Quién es Tim Payne? El futbolista menos conocido de la Copa Mundial que se volvió viral

A pesar de ello, las declaraciones del director técnico comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde muchos seguidores del Tricolor interpretaron las palabras de Javier Aguirre como una muestra de exceso de confianza sobre las posibilidades de México en la fase de grupos, únicamente por disputar los partidos en casa.

"Hay que evitar el exceso de confianza antes del inicio del torneo, tomando en cuenta las dificultades que históricamente ha enfrentado México en las Copas del Mundo", agregó Faitelson en otra publicación, por lo que el periodista deportivo señaló que el Tri debe mantener la concentración y avanzar partido a partido para evitar sorpresas.

“Está de ‘pechito’ el grupo que nos tocó”, le dijo Javier Aguirre al “Poscass de Compas”…

La confianza es buena. Luego, hay que jugar los partidos… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 28, 2026

Ilusión, presión y debate

En otra publicación, Faitelson compartió un video del director técnico Javier Aguirre bailando con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco en El Poscast de Compass, un espacio de la selección mexicana donde los exjugadores comparten anécdotas, historias y conversaciones sin censura sobre sus carreras, además de asuntos personales polémicos.

"Bueno, al menos el Vasco esconde la presión", concluyó el periodista deportivo, tras cuestionar al entrenador con raíces familiares originarias del País Vasco, España, ya que el grupo de México en la Copa Mundial del 2026 genera ilusión, presión y debate entre los aficionados mexicanos, quienes no han superado los octavos de final desde 1986.