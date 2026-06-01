Marcas, cultura, los Beatles y hasta un rey: Las convocatorias más creativas del Mundial 2026

Ser convocado a la selección nacional es el máximo honor para un futbolista, ya que significa que el director técnico de su país lo ha seleccionado para representar a la nación. Sin embargo, aunque muchos jugadores se sienten honrados de participar en partidos amistosos o microciclos, todo cambia cuando se trata de la Copa Mundial.

Para la mayoría de los futbolistas, ser convocado a un Mundial es el logro cumbre de sus carreras, dado que el proceso de selección está estrictamente regulado y representa la oportunidad de competir en el torneo más prestigioso del planeta. Además, une el orgullo nacional con un impacto masivo que podría cambiar su futuro profesional.

Millones de aficionados esperan con ansias la convocatoria de su selección, debido a que en ese momento conocerán los nombres de los 26 guerreros que darán todo por los colores de su país y que seguramente querrán regresar a casa con la Copa del Mundo, después de haber convertido a su nación en campeona ante los ojos del planeta.

Es por esa razón que, desde hace algunas ediciones, las federaciones nacionales de distintos países publican las convocatorias de sus selecciones de una manera mucho más creativa, con el objetivo de generar un mayor impacto digital y tener la oportunidad de colaborar con diferentes marcas locales que desean apoyar a sus futbolistas.

Las convocatorias más creativas del Mundial 2026

Inglaterra - Los Beatles

Los Beatles fueron una icónica banda de rock que revolucionó la música popular mundial. Su legado está profundamente arraigado en Inglaterra y se divide principalmente entre dos ciudades fundamentales: Liverpool (la cuna de la banda) y Londres (el centro de su época dorada), urbes famosas a nivel internacional por sus equipos de futbol.

Frente a este escenario, la selección de Inglaterra decidió presentar su convocatoria para el Mundial 2026 al ritmo de "Come Together", una de las canciones más icónicas de los Beatles, que se convirtió en un pilar del rock gracias a su característico riff de bajo y su atmósfera distintiva. Además, también incluyeron declaraciones de John Lennon.

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España - El rey Felipe VI

Tras la abdicación del rey Juan Carlos I, el 19 de junio del 2014, el actual rey de España es Felipe VI, quien asumió la jefatura del Estado. Por lo tanto, su papel constitucional es ser un símbolo de la unidad y permanencia del país, dado que actualmente se encarga de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Reino de España.

Dadas las circunstancias, la participación del rey en la presentación de la convocatoria española para el Mundial tomó por sorpresa a más de uno, principalmente porque aparece al final del video y pronuncia las últimas palabras: "Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España", antes de que aparezcan los nombres de los jugadores.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Uruguay - Colaboración con marcas

La primera de esta lista en colaborar con marcas es la selección de Uruguay, que, a pesar de contar con Pepsi, Volkswagen y Lay's en la presentación de su convocatoria, no se enfoca en los productos como tal, sino en la manera en que la población uruguaya convive diariamente con ellos, a la espera de la llegada de la tercera copa a sus vitrinas.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Argentina - Arte y cultura

El arte y la cultura de Argentina destacan por su diversidad, resultado de la fusión entre las tradiciones de los pueblos originarios, la herencia colonial española y la fuerte inmigración europea. Por esa razón, en la presentación de la convocatoria intentan combinar esa identidad sudamericana única con el impacto del futbol en todo el país.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

México - Historia

En junio del 2026, México se convertirá en el primer país del mundo en albergar tres Copas Mundiales. Por ello, en la presentación de su convocatoria, el Tricolor quiso apelar a su historia y recordar tanto los momentos más felices como los más tristes que ha vivido la nación, ya que la selección no se limita a los 26 futbolistas convocados.