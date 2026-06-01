Primer Mundial sin Luis Suárez desde el 2006: ¿Por qué el Pistolero se quedó fuera de Uruguay?

Durante la tarde del pasado domingo 31 de mayo, el entrenador argentino Marcelo Bielsa presentó la lista definitiva de la selección de Uruguay para la Copa Mundial del 2026, donde compartirá el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, con la esperanza de conseguir la tercera estrella para los charrúas y la primera en 76 años.

Sin embargo, la gran sorpresa es que la Copa del Mundo del 2026 no tendrá al histórico goleador uruguayo Luis Suárez, quien no forma parte de la lista de convocados de Marcelo Bielsa, presentada en la ciudad de Montevideo, debido a que los únicos tres delanteros de la Celeste serán Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

La decisión se tomó un mes después de que el delantero de 39 años del Inter Miami afirmara públicamente que nunca rechazaría formar parte del plantel para la Copa del Mundo: "Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", agregó el Pistolero a medios locales después de un entrenamiento de las Garzas.

A pesar de ello, el extécnico del Olympique de Marsella escogió a tres atacantes mucho más jóvenes que el nacido en el departamento de Salto: Rodrigo Aguirre (Tigres, México) tiene 31 años; Federico Viñas (Real Oviedo, España), 27; y Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudita), referente del ataque uruguayo, 26, es decir, 13 menos que Suárez.

¿Por qué Suárez quedó fuera del Mundial 2026?

En septiembre del 2024, Luis Suárez se despidió de la selección de Uruguay tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra el combinado de Paraguay, que terminó con un empate 0-0. No obstante, poco después del anuncio, el delantero criticó a su entrenador, Marcelo Bielsa, y lo culpó de tensar el ambiente dentro del equipo celeste.

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los delanteros más jóvenes. También dije unas cosas que no tenía que haber dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar", añadió el Pistolero en septiembre del 2025, un año después de sus declaraciones contra el entrenador argentino de 70 años.

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Aun así, en Sudamérica se rumora que esa situación fue la razón por la que Bielsa y la Asociación Uruguaya de Futbol decidieron dejar al margen a Suárez de la que pudo haber sido su quinta y última Copa Mundial, tomando en cuenta que Luis participó en las ediciones del 2010, 2014, 2018 y 2022, como uno de los principales referentes.

Frente a este escenario, Luis Suárez es uno de los futbolistas uruguayos con más participaciones en la Copa del Mundo, junto con Martín Cáceres, Diego Godín, Edinson Cavani, Pedro Virgilio Rocha y Fernando Muslera, quien se quedará con el récord a partir del 11 de junio, ya que el guardameta sí fue convocado por Bielsa para el Mundial.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

El adiós del Pistolero

Suárez se despidió oficialmente de la Celeste como el máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos en 143 partidos. Asimismo, el Pistolero disputó 16 encuentros en las Copas Mundiales y anotó siete goles. Los más importantes fueron los tres marcados en Sudáfrica 2010, con los que ayudó a los charrúas a alcanzar el cuarto puesto.

A pesar de que el delantero no logró llevar a su selección a una final del Mundial, fue capaz de conquistar el continente al levantar la Copa América del 2011, en la que anotó cuatro goles. Trece años después, el Pistolero jugó su último gran torneo con Uruguay y fue clave para que la celeste consiguiera el tercer lugar en la Copa América del 2024.