¿Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial del 2030? El guiño de su entrenador a la estrella de Portugal

A diez días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el entrenador español Roberto Martínez, quien actualmente se encuentra al frente de la selección de Portugal, fue entrevistado por la Cadena SER, la emisora de radio generalista más escuchada y antigua de España, y habló sobre las aspiraciones de los lusos en el campeonato mundial.

Debido a que Portugal compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, parte como la gran favorita para quedarse con el primer lugar y avanzar a los dieciseisavos de final, donde enfrentaría al tercer clasificado del Grupo D, integrado por las selecciones de Paraguay, Turquía, Australia y Estados Unidos.

Por lo tanto, antes del comienzo de la Copa Mundial, la selección de los Escudos disputará dos partidos amistosos en Portugal para despedirse de su afición: el 6 de junio contra Chile y el 10 de junio ante Nigeria. En ambos encuentros, el director técnico español evaluará el estado físico de los 26 futbolistas que viajarán a Norteamérica.

Sin embargo, aunque el Mundial del 2026 será la sexta Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo y muchos consideran que podría ser la última del astro portugués, Roberto Martínez dejó entrever que el final de la generación dorada de Portugal, que conquistó la Eurocopa del 2016, todavía tiene mucho que ofrecer, pese a la edad de sus figuras.

¿Cristiano Ronaldo al Mundial del 2030?

Durante la entrevista con la Cadena SER, el director técnico español Roberto Martínez no descartó que el astro portugués Cristiano Ronaldo llegue a la Copa del Mundo del 2030, que se disputará en Portugal, España y Marruecos, con 45 años en sus piernas, algo que nunca ha ocurrido con un jugador de campo en la historia de los Mundiales.

“Va a pelear por ello, vamos. Yo creo que nadie debería ponerlo en duda, al menos se ha ganado eso”, analizó Roberto Martínez, quien no duda de que, si Cristiano Ronaldo quiere, su cuerpo le responderá para buscar una convocatoria. Sin embargo, el delantero dejó claro a inicios de mes que atraviesa los últimos años de su carrera profesional.

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“Está claro que hay un aspecto genético, y un aspecto del trabajo: todo lo que puede hacer para ayudar a su cuerpo lo utiliza. Yo creo que es más un aspecto psicológico. He trabajado con muchísimos jugadores que, al día siguiente de ganar una Liga de Campeones o un Balón de Oro, no tienen la misma hambre”, agregó el entrenador español.

“Él no juega para ganar un título específico, a nivel colectivo o individual. Su secreto no es lo que come, es el hambre que tiene. Gane lo que gane, al día siguiente tiene la misma hambre de mejorar. Ese objetivo te permite la longevidad”, añadió Martínez, quien cree que la ética de trabajo de Ronaldo y sus años de cuidados jugarán a su favor.

Los jugadores más veteranos en una Copa del Mundo:

Essam El-Hadary (Portero de Egipto): 45 años y 161 días en Rusia 2018 Faryd Mondragón (Portero de Colombia): 43 años y 3 días en Brasil 2014 Roger Milla (Delantero de Camerún): 42 años y 3 días en EE. UU. 1994 Cristiano Ronaldo (Delantero de Portugal): 41 años y 126 días en Norteamérica 2026 Pat Jennings (Portero de Irlanda): 41 años en México 1986 Peter Shilton (Portero del Inglaterra): 40 años y 292 días en Italia 1990 Dino Zoff (Portero de Italia) – 40 años y 133 días en España 1982 Ali Boumnijel (Portero de Túnez) – 40 años y 71 días en Alemania 2006 Jim Leighton (Portero de Escocia) – 39 años y 334 días en Francia 1998 David James (Portero de Inglaterra) – 39 años y 330 días en Sudáfrica 2010