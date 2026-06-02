¿La ley anti-Arsenal? La nueva serie de reglas arbitrales que se aplicará en el Mundial del 2026

A partir del próximo jueves 11 de junio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) introducirá importantes novedades en el arbitraje durante la próxima Copa del Mundo, con el propósito de reducir al máximo las pérdidas de tiempo y sancionar con tarjeta roja a todos los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival.

Asimismo, el árbitro asistente de video (VAR) ahora podrá revisar saques de esquina concedidos por error y expulsiones por segunda tarjeta amarilla. Además, se establecerá un tiempo límite para efectuar un saque de banda o para que el portero reanude el juego, y habrá una cuenta regresiva para que un jugador sustituido abandone el campo.

Conforme a lo expuesto por el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, las nuevas reglas están dirigidas a "limpiar el futbol" y aumentar el ritmo de los partidos. Además, todos los encuentros de la Copa Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos, una al cumplirse la mitad de cada tiempo.

Ante esta situación, los partidos amistosos que se disputarán del 1 al 10 de junio comenzarán a aplicar gradualmente los cambios reglamentarios que se utilizarán en la Copa Mundial del 2026. Así ocurrió en el encuentro entre Noruega y Suecia, en Oslo, cuando el árbitro puso en práctica las nuevas medidas relacionadas con los saques.

Las novedades arbitrales del Mundial 2026

Roja por discutir con un rival y cubrirse la boca

Los jugadores no podrán taparse la boca con la mano, el brazo o la camiseta cuando discutan con un rival. En caso de hacerlo, el árbitro les mostrará tarjeta roja. Sin embargo, Collina aclaró que esta regla solo se aplicará en situaciones de confrontación y precisó que, si dos jugadores conversan de forma amistosa, no serán sancionados.

Evitar el caso del Senegal-Marruecos

Se sancionará con expulsión al jugador que abandone el campo "como un gesto de disconformidad hacia una decisión arbitral", con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como la ocurrida en la Copa África entre Senegal y Marruecos, cuando la selección senegalesa abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penalti.

El VAR revisará saques de esquina y amarillas

Según Pierluigi Collina, el videoarbitraje asumirá por primera vez estas funciones, dado que hasta ahora el VAR solo podía revisar las expulsiones por tarjeta roja. Además, en los saques de esquina concedidos por error, la decisión podrá corregirse para otorgar saque de puerta, sin necesidad de que el árbitro revise la jugada en la pantalla.

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Tiempo límite para saques de banda y porteros

En la Copa Mundial, los árbitros podrán iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un portero tarda demasiado en reanudar el juego tras atajar el balón, así como en los saques de banda. En el primer caso, el árbitro concederá un saque de esquina al equipo rival; en el segundo, la posesión será para el adversario.

Diez segundos para ser sustituido

Los futbolistas sustituidos deberán abandonar el campo por el punto más cercano y tendrán un límite de diez segundos para salir. En caso de incumplimiento, el sustituto no podrá ingresar hasta que haya transcurrido un minuto y deberá hacerlo durante una interrupción del juego, como ocurre actualmente en la Major League Soccer (MLS).

Pausas para hidratarse, tiempos muertos y manos

La Copa del Mundo contará con dos pausas de hidratación de tres minutos al cumplirse la mitad de cada tiempo. Además, los árbitros intentarán evitar que los jugadores se acerquen a los banquillos para improvisar un tiempo muerto. Sobre las manos, Collina indicó que proporcionaron al VAR numerosos videos con cada escenario posible.

La ley anti-Arsenal

Las jugadas a balón parado son una parte fundamental del futbol, especialmente en Inglaterra. Por ello, la FIFA ha trabajado en la denominada ley anti-bloqueo, conocida como la ley anti-Arsenal, que se aplicará con el objetivo de evitar los bloqueos en las faltas y los tiros de esquina a favor, similares a los que se producen en el baloncesto.

Esta regla sancionará a los jugadores que obstruyan o impidan que un rival juegue el balón en tiros libres y saques de esquina. Por ello, se prohíbe que actúen como bloqueadores, ya sea al entorpecer o impedir de forma manifiesta la defensa de una jugada por parte del adversario, como ocurre con el Arsenal en la Premier League.