El positivo de Diego Maradona en 1994: Los nuevos detalles revelados por Nelson Castro

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, una emisora argentina que transmite desde Buenos Aires, el médico neurólogo y periodista Nelson Castro confesó que supo del resultado positivo por dopaje de Diego Maradona en el Mundial de 1994 antes de que la noticia se hiciera pública, gracias a un contacto dentro del laboratorio.

De acuerdo con Castro, el jefe del Departamento de Bioquímica del Mundial había sido su compañero durante su residencia médica en Cleveland. Por lo tanto, esa relación profesional fue el canal por el cual llegó la información. “Cuando se produjo el hecho, yo tenía la información detallada de la sustancia que él había consumido”, agregó.

Asimismo, según el presentador de televisión argentino de 71 años, como Maradona había ingresado al control antidopaje junto con Sergio Vásquez, en ese momento existían dudas acerca de quién había dado positivo antes de la confirmación. Sin embargo, Nelson Castro tenía la certeza de que el implicado era el 10 de Boca Juniors.

“Pasé a ser el enemigo, porque recuerdo haber tenido discusiones. La gente creía que había una conspiración contra Argentina por todo eso de Maradona”, sostuvo Castro, quien recordó que, al término del partido entre la Albiceleste y Nigeria, Diego Maradona fue seleccionado por sorteo para someterse al control antidopaje de rutina.

El final de una era

Una de las muestras de orina de Maradona arrojó resultado positivo en el Laboratorio Olímpico Analítico, ubicado en el Hospital del Campus de la Universidad de California, donde se detectaron cinco sustancias estimulantes, entre ellas la efedrina, un alcaloide que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y dilata las vías respiratorias.

Frente a este escenario, según lo expuesto por Nelson Castro, el entorno de Diego Maradona argumentó que el resultado positivo obedecía al consumo de un suplemento vitamínico recetado por su preparador físico, el cual contenía sustancias prohibidas por el reglamento del Mundial, y que no existía intención de obtener ventaja deportiva.

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A pesar de ello, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) no apeló por una falla técnica y Maradona tuvo que presentarse ante las cámaras, donde dejó una de las frases más recordadas del deporte: “Me cortaron las piernas”, con la que expresó el dolor por sentir que le arrebataban su último Mundial, tras las ediciones de 1982, 1986 y 1990.

Ante esta situación, la selección de Argentina perdió el rumbo sin su capitán y principal figura en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994 y, después de caer ante Bulgaria en la última jornada de la fase de grupos, quedó eliminada en los octavos de final por Rumania, que avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La última imagen de Maradona en un Mundial

Argentina llegó a Estados Unidos con la esperanza renovada por el regreso de Diego Maradona, quien había sido campeón en 1986 y subcampeón en 1990. Por lo tanto, tras el debut ante Grecia, en el que el capitán anotó un gol y lo celebró frente a las cámaras con gran intensidad, el mundo del futbol creyó ver el renacimiento de un mito.

No obstante, después del partido ante Nigeria, la imagen de una enfermera llevándose de la mano a Maradona fuera del campo se convirtió en la última de su carrera en los mundiales. De manera que el resultado positivo por efedrina y la suspensión hundieron a Argentina y marcaron un antes y un después en la historia de los Mundiales.