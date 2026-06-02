Entre la preocupación y la ilusión: Así evoluciona la lesión del “Dibu” Martínez a 9 días del Mundial

La selección de Argentina, campeona del mundo en Catar 2022 con Emiliano "El Dibu" Martínez como una de sus grandes figuras, llega a la Copa Mundial del 2026 con la posibilidad de conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, una hazaña que solo han alcanzado Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), hace más de seis décadas.

Sin embargo, a nueve días de su debut en el Grupo J de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, el guardameta argentino de 33 años mostró en sus redes sociales cómo evoluciona la lesión en la mano que sufrió durante la final de la UEFA Europa League, disputada el 20 de mayo, en la que el Aston Villa se consagró campeón.

Durante el partido contra el Friburgo, Martínez sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano. Por ello, actualmente realiza trabajos diferenciados y ha descartado una operación para poder estar presente en su segunda participación en un Mundial, donde buscará ayudar a conseguir un bicampeonato que nadie logra desde hace 64 años.

“Día 1 con mucha ilusión. Triste por no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país”, escribió Emiliano Martínez junto a una serie de fotografías de los entrenamientos en Estados Unidos, en las que aparece con un vendaje en la mano que lo dejará fuera de los dos amistosos ante Honduras e Islandia.

La lesión del Dibu Martínez

Conforme a lo expuesto por Clarín, el diario de mayor circulación en Argentina, Emiliano Martínez realiza entrenamientos diferenciados con la Albiceleste debido a la fractura que sufrió en un dedo de la mano en mayo. Por ello, con la zona inmovilizada, el portero trabaja para llegar en las mejores condiciones físicas al Mundial sin exigir la lesión.

Ante esta situación, es un hecho que Martínez no atajará en los amistosos frente a Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio), los últimos compromisos de preparación antes de la cita mundialista. Por lo cual, su principal objetivo es recuperarse a tiempo para el 16 de junio, cuando la Albiceleste debute en el Mundial ante Argelia en Kansas.

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Sin embargo, según explicó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, si Emiliano Martínez no se siente completamente recuperado para el partido ante Argelia, el encargado de ocupar la portería sería Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid. No obstante, esa posibilidad no parece estar sobre la mesa por ahora en la Albiceleste.

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió Emiliano en Instagram tras viajar a los Estados Unidos junto al defensor Lisandro Martínez, del Manchester United. En la publicación también mostró el vendaje que mantiene inmovilizada su mano mientras compartía un mate con su compañero.

Juan Musso y Gerónimo Rulli

Aunque los antecedentes parecían indicar que Gerónimo Rulli, arquero del Olympique de Marsella, era el principal candidato para reemplazar al Dibu Martínez por continuidad y experiencia en la Albiceleste, Lionel Scaloni parece inclinarse por Juan Musso, quien tuvo un destacado cierre de temporada con el Atlético de Madrid.

La lesión de Jan Oblak permitió que el exarquero de Racing se adueñara de la portería, donde mostró un gran nivel en los 12 partidos que disputó. En varias ocasiones, incluso, fue una de las figuras de su equipo. A pesar de eso, con Argentina apenas suma tres encuentros: el 1-0 frente a Marruecos, el 3-0 ante Bolivia y el 5-0 contra Zambia.