Copa Mundial del 2026: La lista de los partidos que se disputarán en México, EE. UU. y Canadá

La Copa Mundial del 2026 será la primera en la historia cuya sede comparten tres países: Canadá (sede por primera vez), EE. UU. (sexto país en albergar al menos dos ediciones de la Copa Mundial, tras el certamen de 1994) y México, que se convirtió en el primer país en organizar tres Copas Mundiales, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Esto se debe a que el torneo que comenzará el próximo jueves 11 de junio será el primero en incluir 48 equipos, lo que representa una expansión de 16 selecciones en comparación con la edición de Catar del 2022, la última Copa del Mundo con 32 participantes, desde que el campeonato pasó de 24 a 32 selecciones en Francia 1998.

La Copa del Mundo del 2026 tendrá 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Por lo tanto, solo dos de los 16 estadios requirieron intervenciones profundas: el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y el BMO Field, de Toronto, los cuales fueron remodelados para adecuarse a las características exigidas por el torneo.

Frente a este escenario, EE. UU. albergará la mayor cantidad de partidos, mientras que en Canadá se disputarán menos encuentros. A pesar de ello, las tres selecciones anfitrionas jugarán la fase de grupos en sus respectivos países, para que sus aficiones puedan apoyarlas en casa y estas busquen avanzar a las otras rondas eliminatorias.

Los partidos en cada sede mundialista

Canadá

Toronto: 6 juegos

12 de junio : Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos)

: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos) 17 de junio : Ghana vs. Panamá (Fase de grupos)

: Ghana vs. Panamá (Fase de grupos) 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)

Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de grupos) 23 de junio : Panamá vs. Croacia (Fase de grupos)

: Panamá vs. Croacia (Fase de grupos) 26 de junio : Senegal vs. Irak (Fase de grupos)

: Senegal vs. Irak (Fase de grupos) 2 de julio: Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L (Dieciseisavos de final)

Vancouver: 7 juegos

13 de junio : Australia vs. Turquía (Fase de grupos)

: Australia vs. Turquía (Fase de grupos) 18 de junio: Canadá vs. Catar (Fase de grupos)

Canadá vs. Catar (Fase de grupos) 21 de junio : Nueva Zelanda vs. Egipto (Fase de grupos)

: Nueva Zelanda vs. Egipto (Fase de grupos) 24 de junio : Suiza vs. Canadá (Fase de grupos)

: Suiza vs. Canadá (Fase de grupos) 26 de junio : Nueva Zelanda vs. Bélgica (Fase de grupos)

: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Fase de grupos) 2 de julio: Primero del Grupo B vs. Tercero del Grupo E (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo B vs. Tercero del Grupo E (Dieciseisavos de final) 7 de julio: Ganador entre 1B/3E vs. Ganador entre 1K/3D (Octavos de final)

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México

Monterrey: 4 juegos

14 de junio : Suecia vs. Túnez (Fase de grupos)

: Suecia vs. Túnez (Fase de grupos) 20 de junio : Túnez vs. Japón (Fase de grupos)

: Túnez vs. Japón (Fase de grupos) 24 de junio : Sudáfrica vs. Corea del Sur (Fase de grupos)

: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Fase de grupos) 29 de junio: Primero del Grupo F vs. Segundo del Grupo C (Dieciseisavos de final)

Guadalajara: 4 juegos

11 de junio : Corea del Sur vs. República Checa (Fase de grupos)

: Corea del Sur vs. República Checa (Fase de grupos) 18 de junio : México vs. Corea del Sur (Fase de grupos)

: México vs. Corea del Sur (Fase de grupos) 23 de junio: Colombia vs. Congo (Fase de grupos)

Colombia vs. Congo (Fase de grupos) 26 de junio: Uruguay vs. España (Fase de grupos)

Ciudad de México: 5 juegos

11 de junio : México vs. Sudáfrica (Fase de grupos)

: México vs. Sudáfrica (Fase de grupos) 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Fase de grupos)

Uzbekistán vs. Colombia (Fase de grupos) 24 de junio : República Checa vs. México (Fase de grupos)

: República Checa vs. México (Fase de grupos) 30 de junio: Primero del Grupo A vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo A vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final) 5 de julio: Ganador entre 1A/3C vs. Ganador entre 1L/3E (Octavos de final)

Estados Unidos

Filadelfia: 6 juegos

14 de junio : Costa de Marfil vs. Ecuador (Fase de grupos)

: Costa de Marfil vs. Ecuador (Fase de grupos) 19 de junio : Brasil vs. Haití (Fase de grupos)

: Brasil vs. Haití (Fase de grupos) 22 de junio : Francia vs. Irak (Fase de grupos)

: Francia vs. Irak (Fase de grupos) 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)

Curazao vs. Costa de Marfil (Fase de grupos) 27 de junio : Croacia vs. Ghana (Fase de grupos)

: Croacia vs. Ghana (Fase de grupos) 2 de julio: Ganador entre 1E/3A vs. Ganador entre 1I/3C (Octavos de final)

Seattle: 6 juegos

15 de junio : Bélgica vs. Egipto (Fase de grupos)

: Bélgica vs. Egipto (Fase de grupos) 19 de junio : Estados Unidos vs. Australia (Fase de grupos)

: Estados Unidos vs. Australia (Fase de grupos) 24 de junio : Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Fase de grupos)

: Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Fase de grupos) 26 de junio: Egipto vs. Irán (Fase de grupos)

Egipto vs. Irán (Fase de grupos) 1 de julio: Primero del Grupo G vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo G vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final) 6 de julio: Ganador entre 1D/3B vs. Ganador entre 1G/3A (Octavos de final)

San Francisco: 6 juegos

13 de junio : Catar vs. Suiza (Fase de grupos)

: Catar vs. Suiza (Fase de grupos) 16 de junio: Austria vs. Jordania (Fase de grupos)

Austria vs. Jordania (Fase de grupos) 19 de junio : Turquía vs. Paraguay (Fase de grupos)

: Turquía vs. Paraguay (Fase de grupos) 22 de junio : Jordania vs. Argelia (Fase de grupos)

: Jordania vs. Argelia (Fase de grupos) 25 de junio : Paraguay vs. Australia (Fase de grupos)

: Paraguay vs. Australia (Fase de grupos) 1 de julio: Primero del Grupo D vs. Tercero del Grupo B (Dieciseisavos de final)

Kansas City: 6 juegos

16 de junio: Argentina vs. Argelia (Fase de grupos)

Argentina vs. Argelia (Fase de grupos) 20 de junio : Ecuador vs. Curazao (Fase de grupos)

: Ecuador vs. Curazao (Fase de grupos) 25 de junio : Japón vs. Suecia (Fase de grupos)

: Japón vs. Suecia (Fase de grupos) 27 de junio : Argelia vs. Austria (Fase de grupos)

: Argelia vs. Austria (Fase de grupos) 3 de julio: Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D (Dieciseisavos de final) 11 de julio: Cuartos de final (Partido cuatro)

Miami: 7 juegos

15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Fase de grupos)

Arabia Saudita vs. Uruguay (Fase de grupos) 21 de junio : Uruguay vs. Cabo Verde (Fase de grupos)

: Uruguay vs. Cabo Verde (Fase de grupos) 24 de junio : Escocia vs. Brasil (Fase de grupos)

: Escocia vs. Brasil (Fase de grupos) 27 de junio : Colombia vs. Portugal (Fase de grupos)

: Colombia vs. Portugal (Fase de grupos) 3 de julio: Primero del Grupo J vs. Segundo del Grupo H (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo J vs. Segundo del Grupo H (Dieciseisavos de final) 11 de julio : Cuartos de final (Partido tres)

: Cuartos de final (Partido tres) 18 de julio: Partido por el tercer puesto

Boston: 7 juegos

13 de junio: Haití vs. Escocia (Fase de grupos)

Haití vs. Escocia (Fase de grupos) 16 de junio : Irak vs. Noruega (Fase de grupos)

: Irak vs. Noruega (Fase de grupos) 19 de junio : Escocia vs. Marruecos (Fase de grupos)

: Escocia vs. Marruecos (Fase de grupos) 23 de junio : Inglaterra vs. Ghana (Fase de grupos)

: Inglaterra vs. Ghana (Fase de grupos) 26 de junio : Noruega vs. Francia (Fase de grupos)

: Noruega vs. Francia (Fase de grupos) 29 de junio: Primero del Grupo E vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo E vs. Tercero del Grupo A (Dieciseisavos de final) 9 de julio: Cuartos de final (Partido uno)

Houston: 7 juegos

14 de junio: Alemania vs. Curazao (Fase de grupos)

Alemania vs. Curazao (Fase de grupos) 17 de junio : Portugal vs. Congo (Fase de grupos)

: Portugal vs. Congo (Fase de grupos) 20 de junio : Países Bajos vs. Suecia (Fase de grupos)

: Países Bajos vs. Suecia (Fase de grupos) 23 de junio : Portugal vs. Uzbekistán (Fase de grupos)

: Portugal vs. Uzbekistán (Fase de grupos) 26 de junio : Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de grupos)

: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de grupos) 29 de junio: Primero del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo C vs. Segundo del Grupo F (Dieciseisavos de final) 4 de julio: Ganador entre 2A/2B vs. Ganador entre 1F/2C (Octavos de final)

Atlanta: 8 juegos

15 de junio : España vs. Cabo Verde (Fase de grupos)

: España vs. Cabo Verde (Fase de grupos) 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de grupos)

República Checa vs. Sudáfrica (Fase de grupos) 21 de junio : España vs. Arabia Saudita (Fase de grupos)

: España vs. Arabia Saudita (Fase de grupos) 24 de junio : Marruecos vs. Haití (Fase de grupos)

: Marruecos vs. Haití (Fase de grupos) 27 de junio : Congo vs. Uzbekistán (Fase de grupos)

: Congo vs. Uzbekistán (Fase de grupos) 1 de julio: Primero del Grupo L vs. Segundo del Grupo E (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo L vs. Segundo del Grupo E (Dieciseisavos de final) 7 de julio: Ganador entre 1J/2H vs. Ganador entre 2D/2G (Octavos de final)

Ganador entre 1J/2H vs. Ganador entre 2D/2G (Octavos de final) 15 de julio: Semifinales (Partido dos)

Los Ángeles: 8 juegos

12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de grupos)

Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de grupos) 15 de junio : Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de grupos)

: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de grupos) 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos) 21 de junio : Bélgica vs. Irán (Fase de grupos)

: Bélgica vs. Irán (Fase de grupos) 25 de junio : Turquía vs. Estados Unidos (Fase de grupos)

: Turquía vs. Estados Unidos (Fase de grupos) 28 de junio: Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B (Dieciseisavos de final)

Segundo del Grupo A vs. Segundo del Grupo B (Dieciseisavos de final) 2 de julio: Primero del Grupo H vs. Segundo del Grupo J (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo H vs. Segundo del Grupo J (Dieciseisavos de final) 10 de julio: Cuartos de final (Partido dos)

Nueva York / Nueva Jersey: 8 juegos

13 de junio: Brasil vs. Marruecos (Fase de grupos)

Brasil vs. Marruecos (Fase de grupos) 16 de junio : Francia vs. Senegal (Fase de grupos)

: Francia vs. Senegal (Fase de grupos) 22 de junio : Noruega vs. Senegal (Fase de grupos)

: Noruega vs. Senegal (Fase de grupos) 25 de junio : Ecuador vs. Alemania (Fase de grupos)

: Ecuador vs. Alemania (Fase de grupos) 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Fase de grupos)

Panamá vs. Inglaterra (Fase de grupos) 30 de junio: Segundo del Grupo I vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final)

Segundo del Grupo I vs. Tercero del Grupo C (Dieciseisavos de final) 5 de julio: Ganador entre 1C/2F vs. Ganador entre 2E/2I (Octavos de final)

Ganador entre 1C/2F vs. Ganador entre 2E/2I (Octavos de final) 19 de julio: Final de la Copa Mundial

Dallas: 9 juegos

14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Fase de grupos)

Países Bajos vs. Japón (Fase de grupos) 17 de junio : Inglaterra vs. Croacia (Fase de grupos)

: Inglaterra vs. Croacia (Fase de grupos) 22 de junio : Argentina vs. Austria (Fase de grupos)

: Argentina vs. Austria (Fase de grupos) 25 de junio : Túnez vs. Países Bajos (Fase de grupos)

: Túnez vs. Países Bajos (Fase de grupos) 27 de junio: Jordania vs. Argentina (Fase de grupos)

Jordania vs. Argentina (Fase de grupos) 30 de junio: Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I (Dieciseisavos de final)

Segundo del Grupo E vs. Segundo del Grupo I (Dieciseisavos de final) 3 de julio: Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G (Dieciseisavos de final)

Segundo del Grupo D vs. Segundo del Grupo G (Dieciseisavos de final) 6 de julio: Ganador entre 2K/2L vs. Ganador entre 1H/2J (Octavos de final)

Ganador entre 2K/2L vs. Ganador entre 1H/2J (Octavos de final) 14 de julio: Semifinales (Partido uno)