De cara a la Copa Mundial del 2026: Las 5 figuras de República Checa que enfrentarán a Guatemala

La selección de la República Checa enfrentará al combinado de Guatemala el próximo jueves 4 de junio, a las 18.00 horas, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey, en su última prueba antes de debutar en la Copa Mundial del 2026, donde compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

La República Checa llega a este amistoso luego de clasificar a la Copa del Mundo por la vía del repechaje europeo, donde derrotó a Irlanda en las semifinales y a Dinamarca en la final, ambos duelos mediante la tanda de penales. De esa cuenta, los checos consiguieron su primera clasificación mundialista en dos décadas, tras Alemania 2006.

Por su parte, la selección de Guatemala viajó a los Estados Unidos tras varios meses para el olvido; debido a que luego de quedar fuera de la Copa Mundial del 2026 en noviembre del 2025, la Azul y Blanco ha disputado dos partidos en lo que va del año y perdió ambos: 1-0 ante Canadá, el 17 de enero, y 7-0 frente a Argelia, el 21 de marzo.

A pesar de ello, el amistoso en Nueva Jersey despierta gran interés entre los aficionados de la Bicolor, principalmente porque la selección de Guatemala rara vez enfrenta a selecciones europeas o a países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA). Por ello, la República Checa será su cuarto rival europeo en la última década.

Las figuras de República Checa

Tomáš Souček

El centrocampista de 31 años, Tomáš Souček, es el capitán de la selección de la República Checa y actualmente milita en el West Ham United de Inglaterra, donde ha logrado destacar por su despliegue físico, su capacidad de recuperación en el centro del campo y su instinto goleador al incorporarse al ataque desde la segunda línea.

Tomas Soucek disputa el balón durante el partido de repechaje para el Mundial del 2026 entre la República Checa y Dinamarca, en Praga. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pavel Šulc

El mediocampista ofensivo de 25 años, Pavel Šulc, fue incluido en la lista definitiva de 26 convocados de la República Checa para disputar la Copa Mundial del 2026 tras su desempeño en el Olympique de Lyon de Francia, donde destacó por su creatividad en el centro del campo y fue galardonado como futbolista checo del año en el 2025.

Pavel Sulc observa el desarrollo del amistoso entre la República Checa y Macedonia del Norte, en Praga, el 10 de junio del 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)

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Matěj Kovář

El portero de 26 años, Matěj Kovář, milita actualmente en el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos y es el guardameta titular de la selección de la República Checa. Destaca por su estatura de 1.96 metros, su juego con los pies, su inteligencia táctica para interpretar el juego y su fortaleza mental para mantener la concentración.

Matej Kovar celebra el gol de la República Checa durante el partido de repechaje para la Copa Mundial del 2026 frente a Irlanda, en Praga. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ladislav Krejčí

El defensa de 27 años, Ladislav Krejčí, milita actualmente en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, donde destaca por su liderazgo, presencia física y capacidad goleadora en jugadas a balón parado. Además, fue una de las piezas clave de la clasificación de la República Checa al Mundial, al anotar 8 goles en el proceso clasificatorio.

Ladislav Krejci celebra un gol durante el partido de repechaje para la Copa Mundial del 2026 entre la República Checa y Dinamarca. (Foto Prensa Libre: EFE)

Patrik Schick

El delantero centro de 30 años, Patrik Schick, es la principal figura ofensiva de la selección de la República Checa y recientemente renovó su contrato con el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana hasta junio del 2030. El atacante viene de una destacada campaña goleadora, con 16 anotaciones y tres asistencias en sus últimos 20 partidos.

A escala internacional, Schick fue una de las piezas clave en la clasificación de la República Checa al Mundial por la vía del repechaje, al anotar ocho goles durante el proceso clasificatorio. De esa cuenta, Patrik fue confirmado para liderar el ataque checo en la cita mundialista, donde compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.