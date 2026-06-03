De Messi a Cristiano Ronaldo: El listado de los 10 futbolistas más ricos de la Copa Mundial del 2026

La Copa Mundial del 2026 estará llena de celebridades y estrellas del futbol, quienes dejarán a un lado el glamour para darlo todo por sus selecciones en busca del título más prestigioso del deporte; ya que en el torneo competirán 48 equipos por la gloria y por inscribir su nombre en la historia de los Mundiales, como lo hicieron las leyendas.

Sin embargo, aunque cada selección tiene a su principal figura, algunos futbolistas destacan a escala internacional por su fortuna personal. En consecuencia, según el diario británico The Sun, los protagonistas de la Copa Mundial del 2026 superan con creces los registros de ediciones anteriores, como la de Catar en 2022 o la de Rusia en 2018.

El futbol profesional sigue consolidándose como una de las industrias más rentables de todo el mundo, principalmente porque los diez futbolistas con los mayores ingresos del planeta acumularon ganancias millonarias por salarios y contratos comerciales, de manera que están a un nivel sin precedentes en la historia de este deporte.

De acuerdo con The Sun, hace dos décadas, para el Mundial de Alemania 2006, ningún futbolista superaba los US$30 millones anuales, a pesar de que el torneo contó con la presencia de figuras como el francés Zinedine Zidane, el italiano Andrea Pirlo, el alemán Bastian Schweinsteiger, el inglés Frank Lampard y el argentino Esteban Cambiasso.

El Top 10 de los futbolistas más ricos del Mundial 2026

10. James Rodríguez (Colombia) - US$75 millones

Tras su paso por el Real Madrid de España y el Bayern Múnich de Alemania, el capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, sigue capitalizando sus contratos publicitarios. Además, el volante ofensivo de 34 años figura entre los jugadores mejor pagados de la Major League Soccer (MLS) desde que fichó por el Minnesota United.

9. Riyad Mahrez (Argelia) - US$80 millones

El exjugador del Leicester City y del Manchester City de Inglaterra, el delantero argelino Riyad Mahrez, de 35 años, cuenta con un patrimonio de US$80 millones tras conquistar varios títulos de la Premier League y la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, incrementó sus ingresos después de fichar por el Al-Ahli de Arabia en el 2024.

8. Erling Haaland (Noruega) - US$85 millones

Luego de su destacado paso por el Borussia Dortmund de Alemania, el delantero noruego de 25 años, Erling Haaland, firmó en el 2023 un contrato de US$332 millones con el Manchester City de Inglaterra por diez temporadas, lo que impulsó su valor comercial tras convertirse en uno de los máximos goleadores de la Premier League.

James Rodríguez, Riyad Mahrez y Erling Haaland. (Foto Prensa Libre: EFE)

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7. Son Heung-Min (Corea del Sur) - US$94 millones

Después de una exitosa etapa en el Bayer Leverkusen de Alemania y el Tottenham Hotspur de Inglaterra, el delantero surcoreano Son Heung-min fichó por Los Angeles de la Major League Soccer, ya que su condición de ídolo nacional en Corea le ha permitido firmar numerosos contratos publicitarios en Asia, donde goza de gran popularidad.

6. Mohamed Salah (Egipto) - US$133 millones

En busca de nuevas oportunidades, y tras nueve temporadas en el Liverpool de Inglaterra, el delantero egipcio Mohamed Salah, de 33 años, llega al final de su carrera profesional con numerosos patrocinios y compromisos en el norte de África y Medio Oriente, donde representa un símbolo de orgullo internacional y un ejemplo a seguir.

5. Harry Kane (Inglaterra) - US$140 millones

El capitán inglés y delantero del Bayern Múnich de Alemania, Harry Kane, ganó notoriedad internacional durante sus diez temporadas en el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Sin embargo, tras su llegada a Baviera, el atacante pasó a percibir un salario semanal de US$522 mil y firmó contratos con marcas de indumentaria deportiva.

Son Heung-Min, Mohamed Salah y Harry Kane. (Foto Prensa Libre: EFE)

4. Kylian Mbappé (Francia) - US$237 millones

El referente de la selección francesa y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, fichó por el conjunto merengue en enero del 2024 y alcanzó nuevos acuerdos de imagen con diversas marcas deportivas y de moda. De esa cuenta, el exjugador del París Saint-Germain se ha consolidado como uno de los atletas mejor remunerados del planeta.

3. Neymar (Brasil) - US$425 millones

La estrella brasileña, Neymar da Silva Santos Júnior, acumuló grandes ingresos durante sus etapas en el Barcelona de España, el París Saint-Germain de Francia y el Al-Hilal de Arabia Saudí. No obstante, el actual jugador del Santos de Brasil es embajador global de Puma desde mayo del 2020, cuando firmó un contrato histórico tras dejar Nike.

2. Lionel Messi (Argentina) - US$943 millones

El capitán de Argentina y figura del Inter Miami, Lionel Messi, mantiene contratos con marcas deportivas y de consumo. Además, la leyenda del FC Barcelona suma a sus ingresos deportivos numerosos acuerdos comerciales y colaboraciones publicitarias internacionales, principalmente con Adidas, la marca que lo patrocina desde el 2006.

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - US$1 mil 270 millones

Según The Sun, en lo más alto de la lista se encuentra el delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien, tras firmar un contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, logró superar la barrera de los US$1 mil 265 millones. Además, el exfutbolista del Real Madrid posee hoteles, gimnasios y proyectos tecnológicos que incrementan su patrimonio.