¿Quién será el máximo goleador? Los diez candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026

La Bota de Oro es el premio otorgado al máximo goleador de cada edición de la Copa del Mundo y fue entregado por primera vez en la Copa Mundial de España, en 1982, aunque la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) suele reconocer de forma retrospectiva a los máximos anotadores de las once ediciones anteriores.

De acuerdo con la FIFA, debido a errores en los registros de los primeros 11 torneos, existen discrepancias sobre las cifras de algunos jugadores, en especial respecto de la cantidad de goles anotados por el checo Oldřich Nejedlý en Italia de 1934, el brasileño Leônidas da Silva en Francia de 1938 y el croata Dražan Jerković en Chile de 1962.

Un ejemplo de ello es que, durante la Copa Mundial de Alemania 2006, la FIFA reconoció oficialmente un quinto gol de Oldřich Nejedlý más de siete décadas después. Con ello, el extremo izquierdo de Checoslovaquia quedó como el único máximo goleador de la Copa del Mundo disputada en Italia de 1934, torneo que ganaron los anfitriones.

Esto se debe a que, como dato curioso, solo en dos oportunidades el ganador de la Bota de Oro ha logrado ganar la Copa del Mundo: el italiano Paolo Rossi, en el Mundial de España 82, y el brasileño Ronaldo, en la edición de Corea-Japón del 2002. Por ello, han pasado más de dos décadas desde que el máximo goleador se coronó campeón.

Los candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026

10. Folarin Balogun - Estados Unidos

El delantero del AS Mónaco, de Francia, y de la selección de los Estados Unidos, Folarin Balogun, destaca por su velocidad, movilidad, olfato goleador y definición. Además, el atacante, de 24 años, se caracteriza por ser un futbolista moderno, con agilidad y técnica, que podría ayudar a EE. UU. en sus primeros tres partidos de fase de grupos.

9. Luis Díaz - Colombia

El colombiano Luis Díaz es un extremo izquierdo con gran técnica y velocidad, reconocido internacionalmente, principalmente en Alemania e Inglaterra, por su desequilibrio en el uno contra uno, su capacidad de sacrificio defensivo, su olfato goleador, su disciplina táctica y su estilo de juego atrevido, de manera que es letal en espacios cortos.

8. Vinícius Júnior - Brasil

El extremo izquierdo del Real Madrid y de la selección de Brasil, Vinícius Júnior, destaca a nivel internacional por su velocidad, su regate y su capacidad de definición. Asimismo, además de anotar goles, el brasileño de 26 años sobresale por su capacidad para asistir y atraer marcas, lo que genera más espacios para todos sus compañeros.

Folarin Balogun, Luis Díaz y Vinícius Júnior. (Foto Prensa Libre: EFE)

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7. Julián Álvarez - Argentina

El argentino Julián Álvarez es un delantero reconocido en España e Inglaterra por su movilidad constante, presión defensiva y capacidad de asociación. El atacante del Atlético de Madrid también destaca por su inteligencia táctica para atacar espacios, su definición en el área y su versatilidad para desempeñarse como referencia ofensiva.

6. Cristiano Ronaldo - Portugal

El portugués Cristiano Ronaldo es un futbolista conocido por su capacidad goleadora, ética de trabajo y mentalidad competitiva. Asimismo, el luso destaca por su velocidad, salto vertical, manejo de ambas piernas y disciplina física y mental a sus 41 años, cualidades que lo han llevado a ganar múltiples títulos, incluidas cinco Champions League.

5. Lionel Messi - Argentina

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, el argentino Lionel Messi es famoso por su pierna izquierda, su agilidad, su visión de juego y su capacidad para el regate en espacios reducidos, ya que su control le permite mantener el balón pegado al pie incluso cuando corre a máxima velocidad y esquiva a múltiples defensores.

Julián Álvarez, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Foto Prensa Libre: EFE)

4. Mikel Oyarzabal - España

El futbolista español Mikel Oyarzabal destaca por rendir a alto nivel tanto como delantero centro como por la banda izquierda. El nacido en Guipúzcoa aporta goles, asistencias y trabajo defensivo gracias a su perfil técnico zurdo, inteligencia táctica y capacidad de asociación, tanto con la selección de España como con la Real Sociedad.

3. Erling Haaland - Noruega

El noruego Erling Haaland es un delantero centro reconocido en Alemania e Inglaterra por su físico, velocidad, potencia de arranque y capacidad de definición. Ante esta situación, entre las principales características del atacante del Manchester City destacan su instinto goleador dentro del área, su zancada larga y su eficacia frente al arco.

2. Kylian Mbappé - Francia

El jugador del Real Madrid y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, es un delantero reconocido en España por su velocidad, regate y capacidad de definición frente al arco, ya que el francés combina condiciones físicas y una evolución técnica y táctica que lo han consolidado entre los futbolistas más destacados de su generación.

1. Harry Kane - Inglaterra

El inglés Harry Kane es un delantero centro reconocido en Alemania por su olfato goleador, técnica e inteligencia táctica para retrasar su posición y generar juego. En el Bayern de Múnich combina un buen juego aéreo con precisión en los disparos con ambas piernas, por lo que no responde al perfil del delantero centro estático tradicional.