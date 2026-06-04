¿Cuánto podrían ganar los árbitros en la Copa Mundial del 2026? Las cifras por dirigir la final

Aunque la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció el pasado lunes 4 de mayo la designación de 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video para la Copa Mundial del 2026, mantiene en reserva el monto que pagará a las autoridades procedentes de las seis confederaciones y 50 asociaciones que fueron seleccionadas.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, no existen contratos públicos ni cifras oficiales, y la FIFA no ha revelado los montos que percibirán los árbitros en el Mundial. Además, el organismo tampoco ha divulgado detalles del proceso de selección, basado en la calidad y regularidad del rendimiento de los colegiados.

Sin embargo, el exárbitro inglés Mark Clattenburg, considerado por expertos como uno de los colegiados europeos mejor valorados de su generación, fue entrevistado por el equipo de Whistleblowers, uno de los pódcast deportivos más populares del Reino Unido, centrado en los detalles menos conocidos del deporte y de la Premier League.

Frente a este escenario, el exárbitro inglés Mark Clattenburg, quien dirigió la final de la UEFA Champions League del 2016 y la final de la Eurocopa del 2016, habló con el locutor Gordon Smart y el periodista Ian Ladyman, a quienes reveló cuánto podrían cobrar sus colegas en la Copa Mundial del 2026 y las posibles cifras por dirigir la final.

Las cifras para los árbitros del Mundial

Conforme a lo expuesto por Mark Clattenburg en el pódcast inglés que aborda las intrigas en la sala de árbitros, quienes lleguen a la fase final de la Copa Mundial del 2026 podrían percibir entre US$65 mil (Q495 mil 244) y US$70 mil (Q533 mil 340) por toda su participación, debido a que el esquema de pagos de la FIFA es escalonado.

Los árbitros reciben un monto por cada partido que dirigen, el cual aumenta a medida que avanza el torneo. Además, a esa cantidad se suma un pago diario por cada jornada de permanencia en la Copa del Mundo. "Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de US$60 mil (Q457 mil 148) en el 2022, y eso incluye arbitrar la final", agregó.

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“Si lo comparas con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo. Se recibe un poco más en las etapas finales y en los últimos partidos”, precisó Mark Clattenburg, quien puso las cifras en perspectiva frente a los salarios de los futbolistas y aclaró que el pago por partido dirigido en las últimas instancias es el más alto del campeonato.

Asimismo, Clattenburg mencionó que, como la Copa del Mundo 2026 será la primera de la historia con 48 selecciones participantes, habrá 104 partidos en total, lo que supone una escala inédita para el arbitraje mundial, dado que más encuentros implican más colegiados convocados y una mayor acumulación de ingresos para los árbitros.

Un Mundial sin guatemaltecos

Guatemala no tendrá representación en el arbitraje de la Copa del Mundo 2026, ya que en la nómina oficial de árbitros para el torneo no figura el guatemalteco Mario Escobar, quien apuntaba a ser el único representante del país en la cita mundialista debido a su participación como árbitro central en la Copa Mundial de Catar del 2022.

Antes de Escobar, Guatemala contó con árbitros como Rómulo Méndez, en España 1982 y México 1986; Carlos Batres, en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010; y Walter López, quien participó como cuarto árbitro en Brasil 2014. Por ello, la exclusión del Mundial 2026 rompe esa continuidad y deja al país sin representación arbitral en el torneo.