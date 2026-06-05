Guatemala ante Ecuador: Los últimos resultados de la Azul y Blanco frente a rivales de Sudamérica

La selección de Guatemala, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, disputará un partido amistoso contra la mundialista Ecuador el próximo domingo 7 de junio, a las 14.00 horas, en el ScottsMiracle-Gro Field, un recinto multipropósito con capacidad para casi 24 mil espectadores, ubicado en la ciudad de Columbus, Ohio.

La selección nacional llega a este partido amistoso tras varios meses para el olvido. Esto se debe a que, luego de quedar fuera de la Copa Mundial en noviembre del 2025, Guatemala ha disputado tres partidos en lo que va del año y perdió los tres: 1-0 ante Canadá en enero, 7-0 frente a Argelia en marzo y 3-1 contra República Checa en junio.

Por su parte, Ecuador llega a Estados Unidos tras encadenar 18 partidos sin perder: siete victorias y once empates. Además, ya se prepara para la Copa Mundial del 2026, en la que integrará el Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, una de las cuatro naciones debutantes en el torneo, junto con Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania.

Ante este panorama, el partido amistoso entre Guatemala y Ecuador despierta gran interés entre los aficionados de la Bicolor, principalmente porque la Azul y Blanco no enfrenta a una selección de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) desde hace casi dos años, cuando se midió contra Uruguay en septiembre del 2024.

Los últimos resultados de la Bicolor frente a rivales Conmebol

Guatemala 1-1 Uruguay: 1 de septiembre del 2024

La selección de Uruguay, dirigida entonces por el director técnico uruguayo Diego Pérez Aguado, se presentó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, con una plantilla integrada exclusivamente por futbolistas de la liga local uruguaya. De esa cuenta, el encuentro contra los guatemaltecos fue mucho más parejo de lo esperado.

El mediocampista ofensivo del Central Español FC, de la Primera División de Uruguay, Lucas Pino, abrió el marcador al minuto 20 de la primera parte. Sin embargo, Pedro Altán, centrocampista del CSD Municipal de Guatemala, anotó el gol del empate definitivo al minuto 66 del segundo tiempo, para alegría de los aficionados en EE. UU.

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Argentina 4-1 Guatemala: 14 de junio del 2024

En el último partido de preparación de la albiceleste antes de disputar la Copa América del 2024, que terminó ganando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la selección de Argentina enfrentó a Guatemala en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, ante casi 60 mil espectadores que presenciaron cinco goles en el amistoso.

Guatemala sorprendió al tercer minuto del primer tiempo al tomar la ventaja histórica gracias a un autogol de Lisandro Martínez. Sin embargo, la Albiceleste terminó imponiendo su dominio en Estados Unidos con dobletes de Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes aprovecharon los errores en la salida del guardameta Nicholas Hagen.

Guatemala 0-0 Venezuela: 24 de marzo del 2024

En un duelo táctico en el que la Bicolor logró neutralizar los ataques de la Vinotinto, las selecciones de Venezuela y Guatemala empataron 0-0 en un amistoso internacional disputado en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, una de las dieciséis sedes de la Copa Mundial 2026, torneo al que ninguna de estas dos selecciones logró clasificar.

El duelo cerró la doble fecha FIFA de marzo para ambas selecciones y el empate dejó a los dos porteros, Nicholas Hagen, de Guatemala, y Joel Graterol, de Venezuela, como las principales figuras del partido al mantener sus arcos invictos. Sin embargo, la Azul y Blanco registró más remates a puerta, ya que los venezolanos cometieron 32 faltas.

Jhon Murillo controla el balón durante un partido amistoso entre las selecciones de Guatemala y Venezuela en Texas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ecuador 2-0 Venezuela: 21 de marzo del 2024

La selección de Ecuador derrotó 2-0 al combinado de Guatemala en un partido amistoso internacional disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Los goles de la victoria ecuatoriana fueron anotados por John Yeboah y Gonzalo Plata, en un encuentro que sirvió de preparación para las eliminatorias mundialistas de ambos equipos.

Ahora se volverán a ver las caras más de dos años después. Sin embargo, históricamente las selecciones absolutas masculinas de Ecuador y Guatemala se han enfrentado en ocho partidos amistosos, con un claro dominio ecuatoriano, ya que la escuadra centroamericana nunca ha podido vencer a la sudamericana: 5 derrotas y tres empates.