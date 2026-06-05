Rumbo a la Copa del Mundo 2026: Las cinco estrellas de Ecuador que enfrentarán a Guatemala

La selección de Ecuador enfrentará a la escuadra de Guatemala el próximo domingo 7 de junio, a las 14.00 horas, en el ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en la ciudad de Columbus, Ohio, en su última prueba antes de debutar en la Copa Mundial del 2026, donde compartirá el Grupo E con los cuadros de Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Ecuador llega a este amistoso tras clasificar a su cuarta Copa del Mundo en las últimas siete ediciones. Sin embargo, es la primera vez desde el Mundial de Corea-Japón 2002 que la Tricolor clasifica en el segundo puesto de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, lo que refleja el reciente desempeño de los ecuatorianos en el continente.

Por su parte, la selección de Guatemala viajó a EE. UU. tras varios meses para el olvido. Esto se debe a que, luego de quedar fuera del Mundial en noviembre del 2025, la Bicolor ha disputado tres partidos en lo que va del año y perdió los tres: 1-0 ante Canadá en enero, 7-0 frente a Argelia en marzo y 3-1 contra República Checa en junio.

A pesar de ello, el amistoso en la casa del Columbus Crew despierta gran interés entre los aficionados de la Azul y Blanco, principalmente porque la escuadra de Guatemala no enfrenta a una selección de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) desde hace casi dos años, cuando se midió contra Uruguay en septiembre del 2024.

Las estrellas de Ecuador

Willian Pacho

El defensa central ecuatoriano Willian Pacho, de 25 años, milita actualmente en el París Saint-Germain de la Ligue 1 francesa y es uno de los pilares de la Tricolor, donde se ha consolidado como uno de los defensores más destacados del mundo. Además, se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en ganar dos veces la Champions League.

Willian Pacho celebra al final del partido de la Copa América 2024 entre México y Ecuador en el Farm Stadium de Glendale, Arizona. (Foto Prensa Libre: EFE)

Piero Hincapié

El lateral izquierdo Piero Hincapié, de 24 años, es uno de los referentes de la selección de Ecuador, con la que ya acumula más de 50 partidos internacionales y ha portado el brazalete de capitán en múltiples compromisos gracias a su desempeño en el Arsenal de Inglaterra, donde se consolidó como una pieza clave del equipo londinense.

Piero Hincapié sostiene una cerveza tras la victoria de Ecuador sobre Argentina en un partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: EFE)

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Pervis Estupiñán

El lateral derecho Pervis Estupiñán, de 28 años, es una de las figuras de la selección nacional de Ecuador y en julio del 2025 se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en la historia del AC Milan de la Serie A italiana, donde es reconocido por su velocidad, despliegue físico y capacidad para proyectarse al ataque por las bandas.

Pervis Estupiñán celebra al final del partido entre las selecciones de Ecuador y Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. (Foto Prensa Libre: EFE)

Moisés Caicedo

Moisés Caicedo, conocido como el "Niño", es uno de los referentes de la selección de Ecuador, dado que como mediocampista defensivo del Chelsea de Inglaterra, destaca por su despliegue físico, precisión en los pases y capacidad de recuperación de balón en la élite europea, de manera que su cotización actual se sitúa en US$116 millones.

Moisés Caicedo durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Uruguay. (Foto Prensa Libre: EFE)

Enner Valencia

El capitán y máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, con 49 anotaciones, Enner Valencia, se alista para disputar su tercer Mundial, tras Brasil 2014 y Catar 2022. Además, ostenta una de las marcas más destacadas del fútbol sudamericano en los mundiales, ya que anotó 6 goles consecutivos para Ecuador en esas competiciones.

A sus 36 años, "Superman" se encuentra concentrado en la Copa Mundial del 2026 para capitanear a la "Tricolor" en el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Además, Enner Valencia confirmó que esta competición será la última de su carrera con la selección ecuatoriana, a la que ha defendido en 105 partidos.