Llegó el Día Nacional de la Dona 2026 con promociones: ¿por qué se celebra este 5 de junio?

En los Estados Unidos, el Día de la Dona se celebra el primer viernes de junio de cada año, por lo que diversas cadenas estadounidenses han llevado esta tradición a México y Centroamérica, donde varias marcas han decidido ampliar la promoción de regalar donas a sus clientes, quienes nunca dejan pasar la oportunidad de disfrutar este manjar.

En Guatemala, las cadenas más reconocidas por esta preparación se suman a la celebración de la dona con ofertas y promociones especiales, incluidas donas gratis. Así, pocos pueden resistirse a una dona caliente, esponjosa y recién salida del horno, pues los guatemaltecos aprovechan la ocasión para darse un gusto dulce y alegrar el día.

Sin embargo, el primer Día Nacional de la Dona se celebró en la ciudad de Chicago, Illinois, en junio de 1938, para honrar a las Donut Lassies del Ejército de Salvación, un grupo de mujeres enviado a Francia a mediados de 1917 para atender a los soldados heridos y elevar su moral mediante la distribución de donas o roscas de pan dulce frito.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el primer Día de la Dona fue una iniciativa para recaudar fondos durante la Gran Depresión en Estados Unidos. No obstante, en la actualidad la fecha es una oportunidad para disfrutar de una o varias donas mientras se brinda consuelo a quienes más lo necesitan.

Donut Lassies

De acuerdo con el Ejército de Salvación, una iglesia cristiana internacional y una de las organizaciones de ayuda social más grandes de Estados Unidos, el Día Nacional de la Dona surgió en 1938 como parte de su misión principal: predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna.

Por lo tanto, los orígenes del Día de la Dona se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuando las "Donut Lassies" del Ejército de Salvación servían estas delicias a los soldados. "El día nos recuerda que debemos hacer lo que podamos para llevar esperanza y consuelo a quienes viven y trabajan en nuestras comunidades", agregó la iglesia.

Lea más: ¿Quién fue el Indio Solari? La leyenda del rock argentino que murió tras luchar con el Parkinson

Ante este escenario, ocho décadas después de aquellos hechos en la ciudad de Chicago, los aficionados a este dulce pueden aprovechar ofertas y promociones en sus cadenas de donas favoritas. Allí disfrutan de una amplia variedad de sabores de este popular producto, ya sea relleno de mermelada o cubierto de chispas de chocolate.

Dadas las circunstancias, en Estados Unidos y Canadá surgió el lema para combatir el FOMUT (Fear of Missing Your Doughnut, o miedo a perderte tu dona, en español), donde millones de personas celebran el Día de la Dona, ya que es uno de los postres más populares del mundo y muchas cadenas conmemoran la fecha con descuentos.

Receta de la Primera Guerra Mundial

Ingredientes:

2 huevos grandes

5 tazas de harina

2 tazas de azúcar

5 cucharaditas de polvo para hornear

1/4 cucharada de sal

1 3/4 taza de leche

1 tarrina de manteca

Direcciones: