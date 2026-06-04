Por primera vez en 60 años: Reaparece el gusano barrenador en Texas y enciende alertas sanitarias

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el hallazgo de un caso de gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en Texas encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y el sector agropecuario de Estados Unidos este jueves 4 de junio, debido al riesgo que representa este parásito para el ganado.

Ante esta situación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advirtió en un comunicado que la plaga puede causar graves daños al ganado al depositar huevos en heridas abiertas. "Las larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente", señaló el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

Ante esta situación, el APHIS alertó además sobre la rapidez con la que puede avanzar la infestación y detalló que "las infestaciones no tratadas pueden provocar la muerte del animal en un plazo de una a dos semanas", de manera que el gusano barrenador es considerado una de las amenazas sanitarias más graves para la ganadería.

Esto se debe a que la plaga fue erradicada de EE.UU en 1966, hace 60 años, gracias a un programa basado en la liberación de insectos estériles. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han seguido de cerca su avance por Centroamérica y México, donde se han registrado varios brotes en los últimos años, especialmente en Guatemala.

Alarmas del sector ganadero en Texas

Según el USDA, la presencia del gusano barrenador puede generar importantes pérdidas económicas debido a la muerte de animales, la disminución de la producción ganadera y los costos asociados con los tratamientos veterinarios. Esto cobra especial relevancia porque Texas alberga el mayor inventario de ganado vacuno de EE. UU.

De acuerdo con los datos del APHIS, Texas alberga 12 millones de cabezas de ganado y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res. Además, concentra una parte significativa de los ranchos de engorde del país, por lo que cualquier amenaza sanitaria que afecte al ganado puede tener repercusiones económicas.

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Dadas las circunstancias, las autoridades mantienen medidas de monitoreo y contención para evitar una mayor propagación del parásito e instaron a ganaderos y veterinarios a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, al considerar que la detección temprana es clave para impedir su establecimiento en los Estados Unidos.

Sin embargo, el hallazgo ocurre en un momento especialmente sensible para la industria ganadera de Estados Unidos, en particular para Texas, que enfrenta el menor inventario de ganado vacuno en 75 años y precios récord de la carne de res, lo que ha elevado la preocupación por las posibles consecuencias económicas en la nación.

Larvas en la frontera con México

El USDA confirmó que las larvas de gusano barrenador fueron detectadas en un becerro del condado de Zavala, en el sur de Texas, muy cerca de la frontera con México. Por ende, se trata del primer caso registrado en el estado desde junio de 1966, hace seis décadas, y, hasta el momento, del único confirmado en territorio estadounidense.

De conformidad con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la detección del gusano se produjo después de dos meses de advertencias de autoridades federales, funcionarios estatales y organizaciones ganaderas sobre el avance de la plaga a través de México hacia la frontera. Ante ello, el USDA activó un plan de respuesta.