A tres días de la Copa Mundial: Tiroteo en Kansas City alerta a Argentina, Inglaterra y Países Bajos

De las 48 selecciones que competirán en la Copa Mundial del 2026, solo tres tendrán su campamento base en Kansas City, Misuri: Argentina, Inglaterra y Países Bajos. Estas contarán con instalaciones designadas para el alojamiento y entrenamiento de sus futbolistas, tanto en el período previo como durante el torneo en Estados Unidos.

El campo de entrenamiento de Argentina será el centro del Sporting Kansas City, de la MLS; el de Países Bajos, el centro del Kansas City Current, de la NWSL; y el de Inglaterra, el centro del Sporting Kansas City II, de la MLS Next Pro. De esta manera, las tres selecciones estarán ubicadas dentro de un radio aproximado de 39 kilómetros.

Es por esa razón que las tres selecciones entraron en alerta al enterarse de que nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de Inglaterra en Kansas City el sábado 6 de junio. Afortunadamente, el equipo inglés se encontraba entonces en Florida para disputar sus últimos partidos amistosos antes de la Copa Mundial del 2026.

De acuerdo con los medios estadounidenses, el incidente ocurrió en el centro de Kansas City. Sin embargo, la prensa internacional, en particular la británica, destacó que la balacera se registró a 6 kilómetros del hotel y del centro de entrenamiento de Inglaterra para la fase de grupos del torneo, en la que enfrentará a Panamá, Ghana y Croacia.

Tiroteo cerca de las instalaciones mundialistas

El incidente en la avenida Troost, donde las autoridades encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y a tres mujeres que habían recibido disparos, despertó la atención de la prensa británica, argentina y neerlandesa, dado que las tres selecciones tendrán sus campamentos base en Kansas City durante la Copa Mundial.

Conforme a lo informado por KMBC 9, filial local de la cadena estadounidense ABC, la Policía de Kansas City reportó que seis personas habían recibido disparos, aunque posteriormente aclaró que todos los lesionados son adultos y que sus heridas no ponen en peligro su vida. A pesar de ello, las tres selecciones nacionales ya están en alerta.

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Esto se debe a que, según el conteo de la organización civil Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado en el 2026 más de 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro o más víctimas, sin contar al atacante. Por ello, las tres selecciones que tendrán su campamento base en Kansas City temen que pueda ocurrir un incidente grave.

Frente a este escenario, las autoridades de Kansas City aún investigan el incidente y no han esclarecido el móvil del crimen ni la identidad de los responsables, a tres días de que la ciudad reciba casi 650 mil visitantes durante la Copa del Mundo. Esta afluencia, inusualmente alta para la zona, plantea importantes desafíos en materia de seguridad.

Partidos en Kansas City

El Arrowhead Stadium, con capacidad para 79 mil espectadores y ubicado en Kansas City, Misuri, donde los Kansas City Chiefs disputan sus partidos como locales en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), albergará seis encuentros de la Copa Mundial: cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

16 de junio: Argentina vs. Argelia (Fase de grupos)

Argentina vs. Argelia (Fase de grupos) 20 de junio : Ecuador vs. Curazao (Fase de grupos)

: Ecuador vs. Curazao (Fase de grupos) 25 de junio : Japón vs. Suecia (Fase de grupos)

: Japón vs. Suecia (Fase de grupos) 27 de junio : Argelia vs. Austria (Fase de grupos)

: Argelia vs. Austria (Fase de grupos) 3 de julio: Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D (Dieciseisavos de final)

Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D (Dieciseisavos de final) 11 de julio: Cuartos de final (Partido cuatro)