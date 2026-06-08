¿Qué sigue para la Selección de Guatemala? Los próximos retos y pruebas de la Bicolor en el 2026

Durante la tarde del pasado domingo 7 de junio, la Selección de Guatemala sufrió su cuarta derrota consecutiva en lo que va del 2026, tras caer 3-0 ante el combinado de Ecuador, que disputó su último encuentro amistoso antes de debutar en la Copa Mundial del 2026, donde compartirá el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Desde que los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena derrotaron 3-1 a Surinam en la última jornada de las eliminatorias mundialistas, en noviembre del 2025, la Bicolor perdió sus primeros cuatro partidos del año: 1-0 ante Canadá, 7-0 contra Argelia, 3-1 frente a República Checa y, ahora, 3-0 ante los ecuatorianos de la Tri.

El futuro de la Azul y Blanco es preocupante, principalmente porque está a poco más de un mes de conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-27, un torneo en el que compiten las 41 selecciones nacionales afiliadas a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

En la edición anterior de la Liga de Naciones de la Concacaf, correspondiente al período 2024-25, Guatemala finalizó en el tercer lugar del Grupo A, por detrás de Costa Rica y Surinam, por lo que avanzó a la fase preliminar de la Copa Oro 2025. Allí superó a Guyana y clasificó al torneo más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27

La Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 reunirá a las 41 selecciones de la confederación y servirá como clasificatorio directo para la Copa Oro 2027, por lo que se disputará entre septiembre del 2026 y marzo del 2027. Sin embargo, el sorteo oficial de la fase de grupos se efectuará el jueves 23 de julio, después de la Copa del Mundo.

Los equipos que finalizaron en el quinto y sexto puestos de la Liga A y los últimos de la Liga B de la edición 2024-25 descendieron a la categoría inmediata inferior, mientras que los líderes de grupo de las ligas B y C ascendieron. Por lo tanto, los demás equipos permanecieron en sus respectivas ligas, como ocurrió con la selección de Guatemala.

Lea más sobre las promesas de Argentina: ¿Quiénes son los jóvenes que buscan destacar en la Copa Mundial?

Frente a este escenario, el sorteo de la fase de grupos, que tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio en Miami, Florida, utilizará bombos para cada una de las ligas, conformadas con base en el ranking de selecciones nacionales de la Concacaf y los primeros 4 lugares clasificarán directamente a los cuartos de final de la competición.

Con base en el ranking actual, México, Estados Unidos, Canadá y Panamá podrían avanzar directamente a los cuartos de final. Por su parte, la Liga A de la Liga de Naciones 26-27 estaría integrada por 12 selecciones, distribuidas posteriormente en dos grupos de seis equipos, de los cuales los dos mejores avanzarían a la siguiente fase.

Posibles bombos, sin confirmar:

Bombo 1: Costa Rica y Honduras.

Costa Rica y Honduras. Bombo 2: Jamaica y Curazao.

Jamaica y Curazao. Bombo 3: Haití y Guatemala.

Haití y Guatemala. Bombo 4: El Salvador y Trinidad & Tobago.

El Salvador y Trinidad & Tobago. Bombo 5: Surinam y Nicaragua.

Surinam y Nicaragua. Bombo 6: República Dominicana y Martinica.

La Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. (Foto Prensa Libre: Concacaf)

Copa Oro 2027

La Liga de Naciones 2026-27 servirá como clasificatorio para la Copa Oro 2027, y la Concacaf anunciará los criterios exactos de clasificación en una fecha posterior. No obstante, se prevé que serán similares a los de la edición anterior, en la que los 4 semifinalistas de la Liga A de la Liga de Naciones 24-25 avanzaron a la Copa Oro 2025.

Adicionalmente, la preliminar de la Copa Oro 2025 incluyó a los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones 24-25, a los equipos que finalizaron en el tercer y cuarto puestos de la Liga A, a los mejores segundos lugares de la Liga B y a los cuatro ganadores del Play-In, integrado por los últimos de la Liga A y los primeros de la C.