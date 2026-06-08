“En México me adoran”: El video generado con IA con el que Trump se burló de Claudia Sheinbaum

Los aficionados al futbol que viajen a Norteamérica para asistir a la Copa del Mundo 2026 encontrarán tres países anfitriones que han atravesado un período de gran tensión. Esto se debe a que la próxima Copa Mundial llega después de una etapa de relaciones conflictivas entre sus tres organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, en el marco de su ofensiva regional contra quienes considera un obstáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cesado de arremeter contra su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, por lo que, en muchos casos, los supuestos vínculos con el narco se han convertido en una de sus principales líneas de ataque.

Es por esta razón que la cadena británica BBC imagina que, para los aficionados que viajen a Norteamérica por la Copa Mundial del 2026, será como llegar a una cena en la que los anfitriones están en medio de una discusión tensa, pese a que han intentado unir fuerzas para organizar un torneo de 39 días que comenzará el jueves 11 de junio.

Las tensiones entre las tres naciones en asuntos como el comercio, la inmigración y el narcotráfico han permanecido latentes desde que Donald Trump asumió la Presidencia y recientemente volvieron a aflorar, dado que el mandatario estadounidense publicó un video generado con inteligencia artificial en el que se burla de Claudia Sheinbaum.

"Todos adoran a Donald Trump"

Mediante una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump difundió un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que afirma que, adondequiera que vaya, es admirado por todo el mundo, incluidos sus vecinos del sur, a quienes manifestó que Estados Unidos es la potencia del continente americano.

"A dondequiera que voy, adoran a Donald Trump", agregó el mandatario republicano en el video falso de Truth Social, en el que se puede observar cómo se lanza de un avión en paracaídas para caer en la Ciudad de Nueva York, donde una multitud lo recibe con una gran pizza que, mediante el uso de pepperoni, dibuja su rostro sonriente.

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"En México adoran a Donald Trump", añade la canción del video publicado en redes, mientras se observa al magnate neoyorquino conversar con personas ficticias que encajan con el estereotipo del mexicano: de baja estatura, con sombrero y bigote, antes de aparecer junto a Claudia Sheinbaum, quien lo recibe con un plato de tacos.

"En Oriente Medio adoran a Donald Trump. Incluso en China adoran a Donald Trump. ¡Hombre, tengo que decir que adoro a Donald Trump! Algún día seré presidente, igual que Donald Trump", añade el cantante ficticio en la publicación, mientras el mandatario aparece en diferentes escenarios surrealistas, como caminando sobre la Luna.

La tensa relación en Norteamérica

El presidente estadounidense Donald Trump mencionó que, si las cosas se hacen bien, el Mundial podría fortalecer los lazos entre las tres naciones. Sin embargo, en su más reciente publicación generada con inteligencia artificial, Claudia Sheinbaum es la única mandataria que aparece como objeto de burla por parte del magnate neoyorquino.

Por otro lado, México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos, no han olvidado que figuraron entre los primeros países a los que el presidente Donald Trump impuso aranceles, por lo que estas preocupaciones podrían añadir nuevos motivos de frustración y aumentar la probabilidad de que surjan más incidentes.