Argentina vs. Islandia: ¿Jugará Lionel Messi en el último amistoso previo a la Copa Mundial 2026?

La selección de Argentina enfrentará a Islandia este martes 9 de junio, a las 19.00 horas, en el Jordan–Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, Alabama, en lo que será el último partido amistoso de la Albiceleste previo a su debut en la Copa Mundial del 2026, donde compartirá el Grupo J con las selecciones de Argelia, Jordania y Austria.

Los campeones del mundo debutarán el próximo martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, por lo que tendrán una semana para descansar y prepararse para defender la corona que conquistaron en la edición de Catar 2022, tras vencer a Francia en una de las mejores finales de los últimos Mundiales.

Además, la Copa del Mundo del 2026 será especialmente significativa para la Albiceleste porque probablemente será el último Mundial de Lionel Messi, quien para los argentinos simboliza la máxima figura del futbol contemporáneo, la resiliencia nacional y el capitán que devolvió la gloria al país al conquistar el título mundial en el 2022.

Por lo tanto, debido a que la figura de Messi trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural y emocional de unidad nacional, en Argentina esperan que el capitán esté en óptimas condiciones para disputar la Copa Mundial 2026 y conseguir lo que se les escapó en la edición de Italia 1990: el bicampeonato del mundo.

¿Jugará Messi contra Islandia?

La campeona del mundo disputará contra Islandia su último amistoso antes de debutar en la Copa Mundial del 2026 y, según el director técnico argentino Lionel Scaloni, todo indica que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, podría jugar algunos minutos contra los islandeses en la ciudad de Auburn, Alabama, ante casi 87 mil espectadores.

Conforme a lo expuesto por el periódico español Mundo Deportivo, Lionel Messi sufría una sobrecarga asociada con fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo desde el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, disputado el pasado domingo 24 de mayo, por lo que no jugó en el amistoso contra Honduras, en College Station, Texas.

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El exjugador del FC Barcelona tuvo que seguir un programa de recuperación y comenzó a participar parcialmente en los entrenamientos de la Albiceleste a principios de junio. Sin embargo, durante la mañana de este martes 9 de junio, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que Leo Messi estará contra Islandia para completar su preparación.

"Messi va a jugar, pero no sé cuántos minutos. Voy a hablarlo con él durante el entrenamiento para evitar cualquier tipo de riesgo. Nico Paz, Molina y Montiel también están disponibles para jugar. Julián Álvarez está bien, ya que día a día su tobillo va mejorando, así que lo estamos descansando para que esté al 100%", agregó Scaloni.

Argentina se estrena en el Mundial

Fase de grupos

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia - 19.00 horas (Guatemala)

- 19.00 horas (Guatemala) Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria - 11.00 horas (Guatemala)

- 11.00 horas (Guatemala) Sábado 27 de junio: Argentina vs. Jordania - 20.00 horas (Guatemala)

Si Argentina clasifica a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo J, enfrentará al segundo lugar del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. No obstante, si termina en el segundo puesto de su grupo, tendrá que enfrentar al primer lugar del H, por lo que podría medirse con la Roja o la Celeste.