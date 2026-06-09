¿Cómo terminarán los grupos de la Copa Mundial del 2026? Esto pronostica la inteligencia artificial

El próximo jueves 11 de junio, la selección mexicana enfrentará al combinado de Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México y dará inicio oficialmente a la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, donde, por primera vez en la historia, 48 selecciones lucharán por convertirse en campeonas del mundo.

Las 48 selecciones fueron distribuidas en 12 grupos de 4 integrantes cada uno, por lo que esta será la mayor cantidad de grupos en un Mundial y obligó a los organizadores a incorporar la ronda de los dieciseisavos de final, a diferencia de las ediciones anteriores, en las que después de la fase de grupos se disputaban los octavos de final.

Los dos mejores equipos de cada grupo (24 selecciones) y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, de manera que 16 países quedarán eliminados en la fase de grupos. Además, los cruces eliminatorios tendrán 495 combinaciones posibles, dado que todo dependerá de los grupos de los que clasifiquen tres selecciones.

Aunque el futbol es un deporte impredecible, las estadísticas y los datos suelen ofrecer indicios sobre posibles resultados. Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial las probabilidades de que cada país finalice en cada uno de los puestos de su grupo, con base en su rendimiento actual y en factores externos al juego.

Fase de Grupos del Mundial 2026

Grupo A:

Un análisis basado en inteligencia artificial prevé que, en el contexto del Grupo A, las proyecciones sugieren que México será favorito para ganar el grupo, aunque no de forma contundente. Por su parte, Corea del Sur probablemente será el principal rival del Tricolor y tendrá una probabilidad muy similar de finalizar en los primeros puestos.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar México 41% 30% 19% 10% Corea del Sur 31% 32% 23% 14% República Checa 19% 24% 31% 26% Sudáfrica 9% 14% 27% 50%

Grupo B:

Tomando como referencia el nivel competitivo reciente, las clasificaciones internacionales y el efecto de localía parcial de Canadá (Toronto y Vancouver), el conjunto canadiense tendrá ventaja por jugar en casa. Sin embargo, Suiza partirá como el equipo más consistente sobre el papel, ya que llega como uno de los equipos más sólidos.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Suiza 38% 30% 21% 11% Canadá 34% 31% 22% 13% Bosnia y Herzegovina 18% 24% 31% 27% Catar 10% 15% 26% 49%

Grupo C:

Este será uno de los grupos más desiguales del torneo, dado que Brasil partirá como favorito, mientras que Marruecos llegará como una selección peligrosa tras consolidarse entre las mejores del mundo en los últimos años. Detrás aparecerán Escocia y Haití, que buscarán aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales más grandes.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Brasil 67% 21% 9% 3% Marruecos 22% 46% 24% 8% Escocia 9% 24% 42% 25% Haití 2% 9% 25% 64%

Grupo D:

Este será uno de los grupos más equilibrados del torneo. EE. UU. tendrá la ventaja de disputar sus partidos en la costa oeste de Estados Unidos, pero Turquía, Paraguay y Australia son selecciones capaces de competir en encuentros parejos. Por ello, la anfitriona partirá como favorita gracias a una plantilla que suele rendir bien como local.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Estados Unidos 36% 29% 22% 13% Turquía 29% 30% 25% 16% Paraguay 22% 25% 29% 24% Australia 13% 16% 24% 47%

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Grupo E:

Este grupo tendría un favorito claro, pero con una intensa disputa por el segundo lugar. Alemania partiría con una ventaja significativa, mientras que Ecuador y Costa de Marfil protagonizarían una lucha por la clasificación. Curazao sería la selección con menos probabilidades sobre el papel, aunque con capacidad para complicar a sus rivales.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Alemania 58% 25% 12% 5% Ecuador 20% 35% 28% 17% Costa de Marfil 18% 30% 31% 21% Curazao 4% 10% 29% 57%

Grupo F:

Este grupo tendrá un favorito claro, pero será más competitivo de lo que parece a primera vista. Países Bajos partirá como la selección más fuerte, mientras que Japón y Suecia protagonizarán una de las disputas más interesantes por el segundo lugar. Túnez tendrá menos opciones, aunque es una selección tradicionalmente difícil de vencer.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Países Bajos 49% 28% 16% 7% Japón 26% 33% 25% 16% Suecia 18% 27% 31% 24% Túnez 7% 12% 28% 53%

Grupo G:

Este será un grupo interesante porque, aunque Bélgica partirá como favorita, la disputa por el segundo puesto será abierta entre Egipto e Irán. Por su parte, Nueva Zelanda partirá como la selección con menos posibilidades sobre el papel, aunque podría competir gracias a su organización defensiva y a la consistencia mostrada en eliminatorias.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Bélgica 52% 27% 14% 7% Irán 21% 31% 28% 20% Egipto 20% 30% 29% 21% Nueva Zelanda 7% 12% 29% 52%

Grupo H:

Este será uno de los grupos más atractivos de la fase inicial. España llegará como favorita, pero Uruguay tendrá argumentos suficientes para disputar el liderato. Detrás aparecerán Arabia Saudita y Cabo Verde, dos selecciones capaces de generar sorpresas e incomodar a cualquiera de las dos primeras, que cuentan con mayor experiencia.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar España 46% 31% 16% 7% Uruguay 34% 33% 22% 11% Arabia Saudita 13% 22% 33% 32% Cabo Verde 7% 14% 29% 50%

Grupo I:

Este grupo tendrá una favorita clara en Francia, pero la disputa por el segundo puesto será una de las más interesantes del Mundial. Senegal y Noruega llegarán con niveles similares, mientras que Irak intentará aprovechar cualquier descuido para meterse en la pelea, debido a que cuenta con suficiente talento ofensivo para competir.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Francia 63% 23% 10% 4% Senegal 18% 34% 30% 18% Noruega 16% 31% 31% 22% Irak 3% 12% 29% 56%

Grupo J:

Este grupo tendrá una estructura bastante definida. Argentina partirá como una de las favoritas del torneo y tendrá una ventaja considerable sobre sus rivales. La disputa por el segundo puesto será principalmente entre Austria y Argelia, mientras que Jordania intentará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a los otros equipos.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Argentina 66% 22% 9% 3% Austria 17% 35% 29% 19% Argelia 15% 31% 32% 22% Jordania 2% 12% 30% 56%

Grupo K:

Este grupo será uno de los más competitivos de la fase de grupos. Portugal y Colombia llegarán como favoritos para avanzar, pero la diferencia entre ambos no será amplia. Detrás aparecerá Uzbekistán, que tendrá opciones reales de sorprender, mientras que el Congo intentará aprovechar su fortaleza física y capacidad atlética para competir.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Portugal 43% 30% 18% 9% Colombia 34% 31% 22% 13% Uzbekistán 15% 23% 33% 29% República del Congo 8% 16% 27% 49%

Grupo L:

Este grupo combinará a una favorita clara con una de las disputas más interesantes por el segundo lugar. Inglaterra partirá como candidata al liderato, mientras que Croacia y Ghana competirán por acompañarla. Por su parte, Panamá llegará como la selección con menos posibilidades, aunque cuenta con experiencia reciente en Mundiales.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Inglaterra 57% 25% 12% 6% Croacia 23% 34% 26% 17% Ghana 15% 27% 31% 27% Panamá 5% 14% 31% 50%