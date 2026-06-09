Tan controvertida como la Jabulani del 2010: ¿Por qué la Trionda podría perjudicar a los futbolistas?

Desde que Adidas presentó oficialmente el pasado 2 de octubre del 2025 el balón que se utilizará en la Copa Mundial del 2026, la Trionda, su diseño ha dividido opiniones entre los aficionados, debido a que muchos consideran que no combina adecuadamente los colores representativos de México, EE. UU. y Canadá, anfitriones del torneo.

Sin embargo, a dos días del inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica, las críticas han dejado de centrarse en la estética y diversos usuarios de redes sociales señalan que los jugadores tienen dificultades para controlar este balón, lo que ha reavivado las comparaciones con la Jabulani, utilizada en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

Los últimos partidos amistosos de preparación sirvieron para que las 48 selecciones clasificadas utilizaran la Trionda y los jugadores se familiarizaran con todas sus características de cara a la Copa Mundial del 2026, ya que uno de los elementos que más perdura en la memoria de los aficionados con el paso del tiempo es el balón oficial.

No obstante, debido al diseño del balón, existen indicios de que el manejo de la Trionda será tan complejo como el de la Jabulani. Incluso, la revista MIT Technology Review publicó un informe basado en estudios sobre este balón, el cual presenta ciertas particularidades, entre ellas que los lanzamientos largos podrían resultar más difíciles.

Trionda, sucesora de la Jabulani

Conforme a lo expuesto por John Eric Goff, investigador de física deportiva y profesor de ingeniería en la Universidad de Purdue, en Indiana, la Trionda presenta algunas características de vuelo que, según explicó, "podrían llegar a penalizar los tiros de larga distancia, pero deberían recompensar la técnica precisa y la trayectoria predecible".

"Los arqueros, los defensores que realizan pases largos y los tiradores de larga distancia son los primeros en los que buscaría diferencias visibles", agregó Eric, quien recordó que tanto la Trionda como la Jabulani generaron comparaciones por su aerodinámica y capacidad para alterar trayectorias de vuelo, lo que complica el trabajo del portero.

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Esto se debe a que, al igual que la Jabulani, la Trionda presenta características de vuelo que han motivado comparaciones por su comportamiento impredecible para los porteros. "Presenta un coeficiente de resistencia más alto, lo que significa que el aire la frena más, otorgándole un alcance ligeramente menor en pases largos", añadió Goff.

Asimismo, el investigador remarcó que el análisis difundido por la revista MIT Technology Review fue realizado por un grupo que lleva 20 años estudiando la física de los balones mundialistas. Por ello, sus pruebas en túneles de viento se efectuaron en Japón, donde miden la resistencia aerodinámica y la sustentación a distintas velocidades.

La Trionda del Mundial 2026

De acuerdo con la corporación alemana Adidas, el nombre Trionda rinde homenaje a los tres países anfitriones (Tri) y a las olas del mar (onda). Por ello, el balón está estructurado con una geometría fluida de cuatro paneles e incluye un sensor de movimiento que envía datos en tiempo real para detectar fueras de juego, goles y manos.

Frente a este escenario, la Trionda podría volverse más predecible y constante cuando disminuye la velocidad. Sin embargo, en los remates largos tendería a desacelerarse antes, por lo que esas trayectorias podrían terminar unos metros más cortas, tal como sucedía con la Jabulani, cuya superficie impedía que el aire fluyera de manera estable.